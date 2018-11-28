Забрали гроші та шоколадки: у Харкові малолітки з ножем пограбували кіоск

Фото: колаж РБК-Україна

Двох з чотирьох неповнолітніх затримали через годину після нападу

У Харкові у ніч проти середи, 28 листопада, стався розбійний напад - четверо малоліток пограбували кіоск. Незабаром правоохоронці затримали двох з них - це діти віком 13 і 15 років, повідомляє місцевий ресурс "Харків 1654" в соцмережі Facebook.

Також наводиться відповідні фото.

Фото: facebook.com/kharkiv1654

Інцидент стався на вулиці Бібліка в районі ХТЗ (Харківський тракторний завод), який вважається одним з найбільш кримінальних у місті (знаходиться на околиці).

Зазначається, що малолітки в балаклавах були озброєні ножем. У продавця вони забрали гроші і шоколадки. Двох з чотирьох неповнолітніх спіймали через годину після нападу.

"Четверо малоліток (у балаклаві), озброєні ножем напали вночі на кіоск Кулиничів. Забрали у продавця гроші та.. шоколадки. Через годину двоє з них були затримані, ними виявилася діти 13 і 15 років", - йдеться в повідомленні.

Скрін: facebook.com/kharkiv1654

У коментарях до повідомленням користувачі соцмережі не залишилися байдужими до інциденту, розвивають тему злочинності серед неповнолітніх та критикують батьків малолітніх порушників, які не стежать за своїми дітьми:

"Це Павлики Морозови";

"Якщо хто не в курсі, під час НП і заворушень цей вік - найбільш цинічні і відморожені бєспрєдєльщики";

"Блатне життя було не довгим"...

Скрін: facebook.com/kharkiv1654

"Питання тільки до батьків";

"У Подвірки їх! І жодних штрафів. Нічого хорошого далі їх не чекає!";

"Для батьків нормально, що дітей немає уночі вдома?";

"Перша делюга";

"А чого ви від них хотіли?! Найкрутіші герої в кіно і ТБ - злочинці! Ось і наслідують... А судячи з того, що вночі ніхто з батьків не спохопився - сімейна спадковість";

"Я вважаю по дупі треба давати батькам, а ті самі розберуться..."

Скрін: facebook.com/kharkiv1654

Як повідомлялося раніше, у жовтні у Київській області двоє підлітків до смерті побили пенсіонера з-за того, що на них гавкала його собака.

Також ми писали про те, що на початку вересня в Одесі дві дівчини поранили і пограбували іноземця.

Нагадаємо, в РФ в Мурманську підлітки жорстоко побили до напівсмерті п'ятикласницю, а "екзекуцію" знімали на телефон.

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Відео: РБК-Україна