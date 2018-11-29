В Мелитополе под видом газовщиков двое грабителей украли все сбережения хозяйки

Фото: РБК-Украина

Преступники стянули ноги жертвы пластиковым хомутом, а руки - электрическим проводом

Все началось с безобидного телефонного звонка. Жительнице Мелитополя позвонил мужчина и представился газовщиком. Он заявил, что необходимо проверить документацию на газовый котел. Поэтому через некоторое время он уже ждал, когда ему откроют двери. Об этом сообщает Наш город.

В дверь позвонили и женщина безо всяких подозрений открыла двери. Однако, вместо приветливого газовщика, в дом ворвались двое мужчин в масках. Повалив хозяйку дома на пол, преступники стянули ее ноги пластиковым хомутом, а руки связали электрическим проводом.

Далее разбойники принялись вымогать у женщины деньги, угрожая пистолетом. Получив отказ, преступники перетащили связанную женщину в ванную комнату, после чего один из злоумышленников принялся искать деньги в комнатах.

Через 10-15 минут, когда в доме стало тихо и погас свет, женщине удалось развязать шнур, а после - разрезать пластиковый хомут на ногах. Осмотрев дом, женщина обнаружила, что разбойники украли 7 000 долларов, которые находились в шкафу в спальне.

Потерпевшая рассказала полицейским, что эти деньги она получила в феврале текущего года от продажи квартиры. О том, что они у нее есть, не знал никто, кроме близких родственников. Полиция пока не вышла на след подозреваемых, но у оперативников уже имеются кое-какие зацепки.

Напомним, что в Харькове малолетки с ножом ограбили киоск.

Как сообщалось ранее, в октябре в Киевской области двое подростков до смерти избили пенсионера из-за того, что на них лаяла его собака.

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Видео: РБК-Украина