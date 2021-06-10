Під Мелітополем сумний хаскі оселився на кладовищі після смерті свого господаря (фото)

Так, мелітопольські зоозахисники намагаються знайти тварині нового господаря і цим врятувати його життя.

"Без сліз розповісти про цього хлопця не можна. Помер господар і собака стала жити на цвинтарі. Хаскі розумний, великий, але дуже худий. Допоможіть, будь ласка, йому вижити й знову стати домашнім улюбленим хлопчиком", - звернулася Світлана Савченко.

Фото: хаскі, який живе на цвинтарі (facebook.com/groups)

У коментарях користувачі пишуть, що хаскі не агресивні, а навпаки дружні собаки.

Таких собак купують за гроші. Невже нікому не потрібен безплатно? Вони ж не агресивні зовсім

Хаскі дуже розумні

Бідний песик! Люди допоможіть собачці

Хто знаходиться поруч, допоможіть, будь ласка, бідній собачці вижити й знайти люблячу сім'ю! Це буде вам відданий друг.

Як розповіла ТСН зоозахисниця із Мелітополя Лариса, вони приїздили до Семенівки й хотіли забрати собаку до і підшукати для нього нового власника, але пес не дається в руки. Їй вдалося заманити його до вольєра, втім, хаскі швидко з нього вибрався і втік.

"Видно, що собака розумний, неагресивний і дружній. Він підходить. Жодної агресії з його боку немає. Зрозуміло, що він не для квартири, а от у приватному будинку він почуватиметься добре", - розповіла Лариса.

За словами волонтерів, зараз вони шукають хаскі нового господаря. Хто бажає завести друга, може звертатися за номерами телефонів: 067 582 9637, 0975620491.