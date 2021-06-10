Под Мелитополем печальный хаски поселился на кладбище после смерти своего хозяина (фото)

В Запорожской области на кладбище одного из сел Мелитопольского района живет собака. Выяснилось, что у него умер хозяин, а соседи просто выгнали пса на улицу, поэтому он пошел жить на кладбище.
Об этом в Facebook написала волонтер Светлана Савченко.
Так, мелитопольские зоозащитники пытаются найти животному нового хозяина и этим спасти его жизнь.
"Без слез рассказать об этом парне нельзя. Умер хозяин, и собака стала жить на кладбище. Хаски умный, большой, но очень худой. Помогите, пожалуйста, ему выжить и снова стать домашним любимым мальчиком", - обратилась Светлана Савченко.
В комментариях пользователи пишут, что хаски не агрессивные, а наоборот дружные собаки.
Как рассказала ТСН зоозащитница из Мелитополя Лариса, они приезжали в Семеновку и хотели забрать собаку и подыскать для него нового владельца, но пес не дается в руки. Ей удалось заманить его в вольер, впрочем, хаски быстро из него выбрался и убежал.
"Видно, что собака умная, неагрессивная и дружелюбная. Он подходит. Никакой агрессии с его стороны нет. Понятно, что он не для квартиры, а вот в частном доме он будет чувствовать себя хорошо", - рассказала Лариса.
По словам волонтеров, сейчас они ищут нового хозяина. Кто желает завести друга, может обращаться по номерам телефонов: 067 582 9637, 0975620491.
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