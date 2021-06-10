UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Мелитополем печальный хаски поселился на кладбище после смерти своего хозяина (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Запорожской области на кладбище одного из сел Мелитопольского района живет собака. Выяснилось, что у него умер хозяин, а соседи просто выгнали пса на улицу, поэтому он пошел жить на кладбище.

Об этом в Facebook написала волонтер Светлана Савченко.

Так, мелитопольские зоозащитники пытаются найти животному нового хозяина и этим спасти его жизнь.

"Без слез рассказать об этом парне нельзя. Умер хозяин, и собака стала жить на кладбище. Хаски умный, большой, но очень худой. Помогите, пожалуйста, ему выжить и снова стать домашним любимым мальчиком", - обратилась Светлана Савченко.

Фото: хаски, живущий на кладбище (facebook.com/groups)

В комментариях пользователи пишут, что хаски не агрессивные, а наоборот дружные собаки.

  • Таких собак покупают за деньги. Неужели никому не нужен бесплатно? Они же не агрессивны вовсе
  • Хаски очень умны
  • Бедный песик! Люди помогите собачке
  • Кто находится рядом, помогите, пожалуйста, бедной собачке выжить и обрести любящую семью! Это будет вам преданный друг.

Как рассказала ТСН зоозащитница из Мелитополя Лариса, они приезжали в Семеновку и хотели забрать собаку и подыскать для него нового владельца, но пес не дается в руки. Ей удалось заманить его в вольер, впрочем, хаски быстро из него выбрался и убежал.

"Видно, что собака умная, неагрессивная и дружелюбная. Он подходит. Никакой агрессии с его стороны нет. Понятно, что он не для квартиры, а вот в частном доме он будет чувствовать себя хорошо", - рассказала Лариса.

По словам волонтеров, сейчас они ищут нового хозяина. Кто желает завести друга, может обращаться по номерам телефонов: 067 582 9637, 0975620491.

Ранее мы сообщали, что в Киеве новорожденного щенка выбросили на помойку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пес