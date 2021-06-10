Под Мелитополем печальный хаски поселился на кладбище после смерти своего хозяина (фото)

Так, мелитопольские зоозащитники пытаются найти животному нового хозяина и этим спасти его жизнь.

"Без слез рассказать об этом парне нельзя. Умер хозяин, и собака стала жить на кладбище. Хаски умный, большой, но очень худой. Помогите, пожалуйста, ему выжить и снова стать домашним любимым мальчиком", - обратилась Светлана Савченко.

Фото: хаски, живущий на кладбище (facebook.com/groups)

В комментариях пользователи пишут, что хаски не агрессивные, а наоборот дружные собаки.

Таких собак покупают за деньги. Неужели никому не нужен бесплатно? Они же не агрессивны вовсе

Хаски очень умны

Бедный песик! Люди помогите собачке

Кто находится рядом, помогите, пожалуйста, бедной собачке выжить и обрести любящую семью! Это будет вам преданный друг.

Как рассказала ТСН зоозащитница из Мелитополя Лариса, они приезжали в Семеновку и хотели забрать собаку и подыскать для него нового владельца, но пес не дается в руки. Ей удалось заманить его в вольер, впрочем, хаски быстро из него выбрался и убежал.

"Видно, что собака умная, неагрессивная и дружелюбная. Он подходит. Никакой агрессии с его стороны нет. Понятно, что он не для квартиры, а вот в частном доме он будет чувствовать себя хорошо", - рассказала Лариса.

По словам волонтеров, сейчас они ищут нового хозяина. Кто желает завести друга, может обращаться по номерам телефонов: 067 582 9637, 0975620491.