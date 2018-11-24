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"Мене розвели": в мережі показали "наслідки" чорної п'ятниці

STYLERЖиття    24.11.2018 - 13:15
"Мене розвели": в мережі показали "наслідки" чорної п'ятниці
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Помилку списали не недоробку айтішників

Жінка стала жертвою "чорної п'ятниці", купивши сукню в київському ТРЦ з фальшивою знижкою. Про це Христина Роман розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Були 50% знижки на одну річ і 60% на дві. Спочатку взяла рюкзак, потім побачила спідницю, таку, вечірню. Я б її за повну ціну не купила, т. до. вона не повсякденна і гострої необхідності не було, але так як вона виходила менше 1,5 тис, вирішила себе побалувати. Я зазвичай добре рахую в розумі, але що в той момент я була в стані афекту, хоча мені і здалося, що сума якось більше, ніж повинна бути", - сказала вона.

&quot;Мене розвели&quot;: в мережі показали &quot;наслідки&quot; чорної п'ятниці

Фото: жінку обдурили на чорній п'ятниці (facebook.com/kristina.roman777)

За словами дівчини, обман вдалося виявити тільки через кілька днів.

"Через декілька днів ми із Сашком збиралися в ресторан і я вирішила одягти свою нову красиву спідницю. Вже зібрався знімати бірку й розумію, що на ній вартість одна, а в чеку більше. Хоча вона повинна бути ще менше - за дві речі вже -60%. Коротше, замість -60% вони пробили знижку всього 500 грн. У підсумку довелося йти в іншому одязі, тому що часу вже не було. Зате було дуже прикро, що мене розвели, як л*ха", - підкреслила вона.

&quot;Мене розвели&quot;: в мережі показали &quot;наслідки&quot; чорної п'ятниці

Фото: жінку обдурили на чорній п'ятниці (facebook.com/kristina.roman777)

Однак, стверджує Христина, отримати справжню знижку їй все-таки вдалося після того, як вона повернула речі в магазин і купила їх заново, але вже з "правильною" знижкою.

&quot;Мене розвели&quot;: в мережі показали &quot;наслідки&quot; чорної п'ятниці

Фото: жінку обдурили на чорній п'ятниці (facebook.com/kristina.roman777)

До речі, як виявилося, кожен третій українець вважає, що цей день "глобальних розпродажів" є маркетинговим ходом і обманом. Як кажуть фахівці 4Service Group, люди твердо впевнені, що магазини спочатку підвищують ціни, а в період акції роблять знижку.

Також відомий стиліст Ільяс Сахтара розповів українцям, як вигідно оновити гардероб і на що слід звернути увагу в Чорну п'ятницю.

Нагадаємо, про те, як підготуватися до Чорної п'ятниці та не втратити голову від знижок з сумними наслідками для гаманця - читайте у нашій підбірці рад.

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