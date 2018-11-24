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"Меня развели": в сети показали "последствия" черной пятницы

STYLERЖизнь    24.11.2018 - 13:15
"Меня развели": в сети показали "последствия" черной пятницы
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Ошибку списали не недоработку айтишников

Женщина стала "жертвой" черной пятницы, купив платье в киевском ТРЦ с фальшивой скидкой. Об этом Кристина Роман рассказала на своей странице в Facebook.

"Были скидки, 50% на одну вещь и 60% на две. Вначале взяла рюкзак, потом увидела юбку, такую, вечернюю. Я бы ее за полную цену не купила, т.к. она не повседневная и острой необходимости не было, но так как она получалась меньше 1,5 тыс, решила себя побаловать. Я обычно хорошо считаю в уме, но что-то в тот момент я была в состоянии аффекта, хотя мне и показалось, что сумма как-то больше, чем должна быть", - сказала она.

&quot;Меня развели&quot;: в сети показали &quot;последствия&quot; черной пятницы

Фото: женщину обманули на черной пятнице (facebook.com/kristina.roman777)

По словам девушки, обман удалось обнаружить только через несколько дней.

"Через несколько дней мы с Сашей собирались в ресторан и я как раз решила надеть свою новую красивую юбку. Уже собралась снимать бирку и понимаю, что на ней стоимость одна, а в чеке больше. Хотя она должна быть еще меньше - за две вещи уже -60%. Короче, вместо -60% они пробили скидку всего 500 грн. В итоге пришлось идти в другой одежде, потому что времени уже не было. Зато было очень обидно, что меня развели, как л*ха", - подчеркнула она.

&quot;Меня развели&quot;: в сети показали &quot;последствия&quot; черной пятницы

Фото: женщину обманули на черной пятнице (facebook.com/kristina.roman777)

Однако, утверждает Кристина, получить настоящую скидку ей все-таки удалось после того, как она вернула вещи в магазин и купила их заново, но уже с "правильной" скидкой.

&quot;Меня развели&quot;: в сети показали &quot;последствия&quot; черной пятницы

Фото: женщину обманули на черной пятнице (facebook.com/kristina.roman777)

Кстати, как оказалось, каждый третий украинец считает, что этот день "глобальных распродаж" является маркетинговым ходом и обманом. Как говорят специалисты 4Service Group, люди твердо уверены, что магазины сначала повышают цены, а в период акции делают скидку.

Также известный стилист Ильяс Сахтара рассказал украинцам, как выгодно обновить гардероб и на что следует обратить внимание в Черную пятницу.

К слову, о том, как подготовиться к Черной пятнице и не потерять голову от скидок с печальными последствиями для кошелька - читайте в нашей подборке советов.

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