Мерилін Монро перед смертю влаштувала пікантну фотосесію: усі подробиці

Американський фотограф Лоуренс Шиллер розповів про відверту фотосесію, яку влаштувала знаменита актриса Мерилін Монро під час зйомок фільму в травні 1962 року.

Мова йде про фотографії в басейні, на яких вона абсолютно гола піднімає ногу над бортом, а також плаває у воді.

Про цю пікантну фотосесію фотограф розповів у другій частині документального фільму каналу Fox News "Скандали: смерть Мерилін Монро", який аналізує інциденти, які призвели до її смерті у серпні 1962 року.

Мерилін Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

Таким чином Монро хотіла затьмарити Елізабет Тейлор, яка в той час знімалася у фільмі "Клеопатра" і про це писала преса.

Мерилін Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

Монро в цей час знімалася у фільмі "Щось повинно трапитися", але боялася, що сценарій не зможе так сильно зацікавити друковані видання. Вона подумала, що фільм "кволий" тому вона використала своє тіло.

Мерилін Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

Шиллер розповів, що актриса сказала йому, що зайде в басейн в купальнику, але потім вийде без нього. Вона почала зніматися в купальнику тілесного кольору, але кожен раз між дублями вона подплывала до краю басейну і на ній було все менше одягу.

Мерилін Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

"В третій раз не було ніяких трусиків", - сказав Шиллер, який вважав, що близько 90% операторів не помічають зухвалих сцен.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в бікіні приголомшила своєю фотографією біля басейну.

Раніше повідомлялося про те, що Настя Каменських з подругами повеселила шанувальників йогою на Дівочій Горі в Києві.