Мэрилин Монро перед смертью устроила пикантную фотосессию: все подробности

Американский фотограф Лоуренс Шиллер рассказал об откровенной фотосессии, которую устроила знаменитая актриса Мэрилин Монро во время съемок фильма в мае 1962 года.

Речь идет о фотографиях в бассейне, на которых она абсолютно голая поднимает ногу над бортиком, а также плавает в воде.

Об этой пикантной фотосессии фотограф рассказал во второй части документального фильма канала Fox News "Скандалы: смерть Мэрилин Монро", который анализирует инциденты, приведшие к ее смерти в августе 1962 года.

Мэрилин Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

Таким образом Монро хотела затмить Элизабет Тейлор, которая в то время снималась в фильме "Клеопатра" и об этом писала пресса.

Мэрилин Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

Монро в это время снималась в фильме "Что-то должно случиться", но боялась, что сценарий не сможет так сильно заинтересовать печатные издания. Она подумала, что фильм "хлипкий" поэтому она использовала свое тело.

Мэрилин Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

Шиллер рассказал, что актриса сказала ему, что зайдет в бассейн в купальнике, но потом выйдет без него. Она начала сниматься в купальнике телесного цвета, но каждый раз между дублями она подплывала к краю бассейна и на ней было все меньше одежды.

Мэрилин Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

"В третий раз не было никаких трусиков", - сказал Шиллер, который полагал, что около 90% операторов не замечают дерзких сцен.

Напомним, что Вера Брежнева в бикини ошарашила своей фотографией у бассейна.

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