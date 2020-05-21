Мерзенний холод, а потім грози: синоптики приголомшили погодою в Україні

Погода в Україні буде холодною й мокрою до кінця цього тижня. Завтра буде температурний мінімум тижня, а до неділі небо почне гриміти, але не всюди. Якою буде погода в п'ятницю, суботу і неділю - читайте в матеріалі Styler.

Три найближчі ночі будуть холодними - від +3 до +10 місцями на Півдні, прогнозує Український гідрометцентр. А синоптик Наталка Діденко на найближчу і на наступну ніч обіцяє ще й заморозки.

Завтра, 22 травня, вдень холодно +10+15, на Півдні +15+17. На північному сході дрібний дощ. До всього очікується вітер від 7 до 12 метрів в секунду.

В суботу настане штиль з вітром 3-8 м/с, але накрапувати буде по всій країні, крім Заходу, де трохи потеплішає (+14+18), на Півдні буде +12+16, а на решті частини України +10+15.

У неділю, 24 травня, грози прийдуть на Захід, Вінницьку та Житомирську області, ніч там стане тепліше (+6+8), на інших територіях прояснення, по всій країні потеплішає (+14+18 градусів).

У Києві завтра і післязавтра дрібний дощ, +10+13. У неділю проясниться та потеплішає до +14+16. Вітер в п'ятницю поривчастий, але потім очікується штиль.

Погода в Україні 22-24 травня (фото: meteo.gov.ua)

З усім тим, літо прийде за графіком. Синоптики кажуть, що в останні дні травня - на початку червня приємна погода все ж порадує українців. Буде +20+25, але з дощами.