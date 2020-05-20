Коли в Україні стане по-літньому тепло: синоптики показали нові карти

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні налагодиться, але доведеться ще трохи почекати

Погода в Україні налагодиться тільки під кінець травня, а до цього в країні буде волого, прохолодно, а вночі навіть із заморозками. Синоптики дали нові карти, на яких показали температурні коливання і кількість опадів у найближчі два тижні.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, синоптична ситуація буде несприятливою майже до кінця травня. Лише 28-30 числа прийде потепління понад +20 градусів, а вночі буде більш як +10 тепла.

Така погода утримається і на початку червня, але на Заході, за попередніми прогнозами, тепло буде недовго.

Поки що ж - до 27 травня - синоптики прогнозують вдень +10+18, вночі +3+12 градусів.

Крім того, цей період буде щедрий на опади, місцями очікуються грози та сильні зливи.

Погода у Києві, Львові, Одесі та Харкові на два тижні (фото: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Метеопрог в графіку на найближчі два тижні також прогнозують потепління до кінця місяця. Але настане воно 25-27 травня, а потім температура знову ненадовго знизиться. Початок червня порадує теплими днями і ночами.

Погода в Києві на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про небезпечну погоду на поточному тижні.

Автор: Світлана Дудукало