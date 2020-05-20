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Когда в Украине станет по-летнему тепло: синоптики показали новые карты

STYLERЖизнь    20.05.2020 - 20:05
Когда в Украине станет по-летнему тепло: синоптики показали новые карты
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине наладится, но придется еще немного подождать

Погода в Украине наладится только под конец мая, а до этого в стране будет влажно, прохладно, а ночью даже с заморозками. Синоптики дали новые карты, на которых показали температурные колебания и количество осадков в ближайшие две недели.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, синоптическая ситуация будет неблагоприятной почти до конца мая. Лишь 28-30 числа придет потепление свыше +20 градусов, а ночью будет больше +10 тепла.

Такая погода удержится и в начале июня, но на Западе, по предварительным прогнозам, тепло будет недолго.

Пока же - до 27 мая - синоптики прогнозируют днем +10+18, ночью +3+12 градусов.

Кроме того, этот период будет щедр осадками, местами ожидаются грозы и сильные ливни.

Когда в Украине станет по-летнему тепло: синоптики показали новые картыКогда в Украине станет по-летнему тепло: синоптики показали новые картыКогда в Украине станет по-летнему тепло: синоптики показали новые картыКогда в Украине станет по-летнему тепло: синоптики показали новые карты

Погода в Киеве, Львове, Одессе и Харькове на две недели (фото: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Метеопрог в графике на ближайшие две недели также прогнозируют потепление к концу месяца. Но наступит оно 25-27 мая, а затем температура снова ненадолго снизится. Начало же июня порадует теплыми днями и ночами.

Когда в Украине станет по-летнему тепло: синоптики показали новые карты

Погода в Киеве на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев об опасной погоде на текущей неделе.

Автор: Светлана Дудукало

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