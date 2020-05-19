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Дожди возвращаются: какие области Украины будет снова заливать

STYLERЖизнь    19.05.2020 - 20:57
Дожди возвращаются: какие области Украины будет снова заливать
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине опять огорчит жителей нескольких областей

Погода в Украине в ближайшие сутки будет благоприятной не везде. Часть страны снова накроет проливными дождями. Также синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре.

На востоке Украины в среду, 20 мая, пройдут дожди, местами очень сильные. Сухо будет только в Полтавской области и в Днепре. Температура воздуха ночью от +9 до +11 градусов, днем потеплеет до +15 +17 градусов, в Днепре до +19 градусов.

В южных областях также будет дождливо, в Одессе возможен ливень. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов, днем прогреется до +18 +20 градусов. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. В Крыму дождь, ночью +11 +13 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

На севере страны сухо, ночной дождь к утру закончится. Ночная температура будет колебаться от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов. Ожидается сильный штормовой ветер.

В западных областях синоптики прогнозируют сухую погоду, без осадков. Возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +8 до +11 градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах +15 +17 градусов, теплее будет в Ужгороде, до +21 градуса.

В центральных областях ночной дождь к утру закончится и днем будет ясная и сухая погода. Температура воздуха ночью +9 +11 градусов, днем ожидается от +15 до +17 градусов. Ветер сильный, со штормовыми порывами.

В Киеве 20 мая будет сухо, небольшой дождь возможен только ночью. Температура воздуха в ночные часы – от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут +15 +17 градусов.

Дожди возвращаются: какие области Украины будет снова заливать

Карта погоды в Украине на 20 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали холодную и дождливую неделю.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины ГидрометцентрПогода
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