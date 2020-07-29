У метро Києва засікли досвідчену шахрайку: "красуня" відповіла непристойним жестом

В метро Києва спіймали досвідчену шахрайку, яка ось уже другий рік поспіль збирає гроші на квиток, але ніяк не може залишити столичну підземку. Дівчина цілком пристойно одягнена, як, втім, і годиться для такого виду обману.

Все могло б зійти за правду, якби не факт, що пасажири бачать її постійно то на Палаці Спорту, то на Майдані Незалежності.

Фото "красуні" з'явилося на Facebook пабліку Київ Оперативний. А на камеру вона показала непристойний жест.

"Допоможіть на квиток додому", дубль #298, камера, мотор", - підписаний розкішний кадр.

В метро Києва промишляє шахрайка з досвідом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Підписники припустили, що "героїня" збирає квиток на Туреччину, а може хоче відправитися на орбіту на Space X Ілона Маска.

"Через таких, як вона, люди не допомагають тим, хто дійсно цього потребує. Адже дійсно могли вкрасти і гроші, і документи, і людині реально нема на що доїхати додому";

"А квиток куди - в Туреччину чи що, майже рік стоїть і просить, я її частенько бачу на Палаці спорту, то на Майдані";

"Мда, люди в Києві вже не ті. За два роки, так і не змогли зібрати дівчинці на квиток";

"Може вона космічним туристом хоче на орбіту. Збирає людина 250 000$ Видно ж, клієнт Space X";

"Люди в її віці в пошуках, де можна підзаробити на будівництві, в магазині, роздаючи листівки, мити машини... А ця залітна Берегова канючить", - пишуть коментатори.

Цікаво, що у столиці біля центральних станцій метрополітену часто промишляє колега нашої "героїні". Дівчина "волонтерить" на Майдані чотири роки. Вона збирає гроші на допомогу хворим дітям, але чудо-скриню для збору грошей легко відкрити і забрати звідти пожертвування.

Раніше ми писали, що у метро Києва підлітки лізли між вагонами і стрибали по дахах. З'явилося відео безчинств.

Також повідомлялося, що у метрополітені показали ноу-хау з оплатою проїзду. Як виявилося, технологію відкопали в 90-х.