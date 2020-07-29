У метро Києва засікли досвідчену шахрайку: "красуня" відповіла непристойним жестом

У метро Києва нахабна шахрайка другий рік поспіль збирає на квиток
В метро Києва спіймали досвідчену шахрайку, яка ось уже другий рік поспіль збирає гроші на квиток, але ніяк не може залишити столичну підземку. Дівчина цілком пристойно одягнена, як, втім, і годиться для такого виду обману.
Все могло б зійти за правду, якби не факт, що пасажири бачать її постійно то на Палаці Спорту, то на Майдані Незалежності.
Фото "красуні" з'явилося на Facebook пабліку Київ Оперативний. А на камеру вона показала непристойний жест.
"Допоможіть на квиток додому", дубль #298, камера, мотор", - підписаний розкішний кадр.
В метро Києва промишляє шахрайка з досвідом (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Підписники припустили, що "героїня" збирає квиток на Туреччину, а може хоче відправитися на орбіту на Space X Ілона Маска.
Цікаво, що у столиці біля центральних станцій метрополітену часто промишляє колега нашої "героїні". Дівчина "волонтерить" на Майдані чотири роки. Вона збирає гроші на допомогу хворим дітям, але чудо-скриню для збору грошей легко відкрити і забрати звідти пожертвування.
Раніше ми писали, що у метро Києва підлітки лізли між вагонами і стрибали по дахах. З'явилося відео безчинств.
Також повідомлялося, що у метрополітені показали ноу-хау з оплатою проїзду. Як виявилося, технологію відкопали в 90-х.