У метро Києва сталася НС: стали відомі подробиці

В метро Києва сталася надзвичайна ситуація. Пасажири, які поверталися додому після робочого дня повідомили, що перекрита червона лінія (Святошинсько-Броварська лінія в бік станції метро "Лісова"). Як повідомили попередньо, на рейки впав чоловік.

Як повідомила кореспондентка Hromadske, на платформі та у вестибюлі утворилися черги та натовпи. На станції метро "Театральна" перестали запускати пасажирів на вхід.

"На станції "Берестейська" зафіксовано проникнення пасажира в тунель. Чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронні органи", - сказано в повідомленні Київського метрополітену.

Також на сторінці підземки в Facebook повідомили, що рух поїздів на червоній гілці вже відновлено.

На цей момент невідомо, хто цей чоловік і з якої причини йому знадобилося проникнути в тунель київського метрополітену.

Варто відзначити, що метро часто стає місцем, де відбуваються дивні та незрозумілі ситуації. Раніше ми розповідали про те, що в метро Києва чоловіка застукали за забороненим заняттям.

А також ми повідомляли про те, що у Києві пасажир так обурився тим, що його не пустили в тролейбус, що запустив каменем у вікно транспорту і поранив іншу пасажирку.