В метро Киева произошло ЧП: стали известны подробности

В метро Киева произошла чрезвычайная ситуация. Пассажиры, которые возвращались домой после рабочего дня сообщили, что перекрыта красная линия (Святошинско-Броварская линия в сторону станции метро "Лесная"). Как сообщили предварительно, на рельсы упал человек.

Как сообщила корреспондентка Hromadske, на платформе и в вестибюле образовались очереди и толпы. На станции метро "Театральная" перестали запускать пассажиров на вход.

"На станции "Берестейская" зафиксировано проникновение пассажира в туннель. Мужчина задержан, с ним работают правоохранительные органы", - сказано в сообщении Киевского метрополитена.

Также на странице подземки в Facebook сообщили, что движение поездов на красной ветке уже восстановлено.

На данный момент неизвестно кто этот человек и по какой причине ему понадобилось проникнуть в туннель киевского метрополитена.

Стоит отметить, что метро часто становится местом, где происходят странные и непонятные ситуации. Ранее мы рассказывали о том, что в метро Киева мужчину застукали за запрещенным занятием.

А также мы сообщали о том, что в Киеве пассажир так возмутился тем, что его не пустили в троллейбус, что запустил камнем в окно транспорта и ранил другую пассажирку.