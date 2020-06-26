У метро парочка влаштувала гарячі розваги: серйозно порушили дистанцію (відео)

В метро Харкова пара з двох жінок вирішила влаштувати гарячі розваги. Подружки вирішили імітувати статевий акт прямо на очах у людей в громадському місці. Дві жінки були в захисних масках на обличчі, а чоловік, який сидів поруч, був дуже задоволений спостерігати за подіями.

Відео "ігрищ" опублікували на сторінці в Facebook "ХС Харків".

"Максимальне порушення дистанції в метро", - написали під роликом.

Увага, відео 18+.

Цікаво, що жінки були в одязі, але своїми рухами намагалися зобразити сексуальні ігри. Судячи з відео, вони сміються і їм дуже весело.

В харківському метро влаштували інтимні ігри (Facebook)

Цікаво, що після закінчення карантину в Україні це вже не перший такий випадок у метро. Так, у Києві хлопець і дівчина, знявши одяг і залишившись в одній білизні влаштували у вагоні своєрідний перфоманс. Молоді люди теж були в масках.

Як ми раніше писали, у київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах (відео).