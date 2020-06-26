В метро парочка устроила горячие развлечения: серьезно нарушили дистанцию (видео)

В сети появилось видео с интимными развлечениями пары в харьковском метро
В метро Харькова пара из двух женщин решила устроить горячие развлечения. Подружки решили сымитировать половой акт прямо на глазах у людей в общественном месте. Две женщины были в защитных масках на лице, а мужчина сидевший рядом был очень доволен наблюдать за происходящим.
Видео "игрищ" опубликовали на странице в Facebook "ХС Харьков".
"Максимальное нарушение дистанции в метро", - написали под роликом.
Внимание, видео 18+.
Интересно, что женщины были в одежде, но своими движениями пытались изобразить сексуальные игры. Судя по видео, они смеются и им очень весело.
В харьковском метро устроили интимные игры (Facebook)
Интересно, что после окончания карантина в Украине это уже не первый такой случай в метро. Так, в Киеве парень и девушка, сняв одежду и оставшись в одном белье устроили в вагоне своеобразный перфоманс. Молодые люди тоже были в масках.
Как мы ранее писали, в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах (видео).
Автор: Styler