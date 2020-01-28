Метро на Виноградар: киян порадували новиною про станцію "Мостицька" (відео)

Будівництво метро на Виноградар (Фото: kyivcity.gov.ua)

Будівництво метро на Виноградар триває за уточненим графіком

Метро на Виноградар у Києві планують побудувати до кінця 2021 року - тоді ж намічено і введення в експлуатацію двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії "Мостицька" та "Проспект Правди".

У середині січня в КП "Київський метрополітен" приголомшили повідомленням про зрив термінів і перенесення відкриття підземки на цілий рік через незадовільні темпи робіт. Тоді ще з'явилася інформація про внутрішній корпоративний конфлікт у ПАТ "Київметробуд".

Втім, зараз у столичній мерії запевнили із посиланням на голову "Київметробуду", що будівництво йде за графіком, а тривожні повідомлення назвали спекуляціями.

За словами голови КМДА Віталія Кличка, вже готовий вхідний тунель для наступного етапу робіт на станції "Мостицька".

Також з'явилися нові фото з будівельної площадки майбутньої підземки на глибині 20 метрів.

Зараз на місці будівництва вже майже підготовлена інфраструктура для заходу тунелепрохідницького щита, за допомогою якого буде пройдено ділянку від станції "Сирець" до станції "Мостицька" - для будівництва тунелю між станціями.

Після збору цього щита через кілька місяців почнуться роботи під землею для розробки тунелю в напрямку станції "Сирець".

Метро на Виноградар в Києві - фото майбутньої станції "Мостицька" (kyivcity.gov.ua)

Також тривають роботи по розробці котловану від "Мостицької" до "Проспекту правди". Тунель на цій ділянці буде двоярусний, на відміну від всіх інших станцій метрополітену.

Роботи на ділянці від "Сирця" до "Мостицької" ведуться закритим способом - під землею, а на ділянці від "Мостицької" до "Проспекту правди" - відкритим способом.

Вже змонтовано вентиляційний тунель ближче до "Проспекту правди", який обслуговуватиме ці дві нові станції.

"Наразі триває технологічний процес. У середині лютого на будівельний майданчик привезуть тунелепрохідницький щит. Збір щита триватиме близько місяця. У квітні розпочнемо роботи з розробки тунелю під землею з "Мостицької" до "Сирця", - розповів заступник гендиректора ВАТ "Київметробуд" Юрій Золотарьов.

Він також додав, що компанія отримує фінансування від міста в повному обсязі.

Вартість будівництва двох станцій - близько 6 млрд грн. З них місто вже виділіть 4 млрд грн.

Планується, що дві нові станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро, для двох нових станцій - 3,7 км.

Метро на Виноградар - будівництво станції "Мостицька" в Києві