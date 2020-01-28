Метро на Виноградарь: киевлян порадовали новостью про станцию "Мостицкая" (видео)

Строительство метро на Виноградарь (Фото: kyivcity.gov.ua)

Строительство метро на Виноградарь продолжается по уточненному графику

Метро на Виноградарь в Киеве планируют построить до конца 2021 года - тогда же намечен и ввод в эксплуатацию двух новых станций Сырецко-Печерской линии "Мостицкая" и "Проспект Правды".

В середине января в КП "Киевский метрополитен" ошарашили сообщением о срыве сроков и переносе открытия подземки на целый год из-за неудовлетворительных темпов работ. Тогда еще появилась информация о внутреннем корпоративный конфликт в ПАО "Киевметрострой".

Впрочем, сейчас в столичной мэрии заверили со ссылкой на председателя "Киевметростроя", что строительство идет по графику, а тревожные сообщения назвали спекуляциями.

По словам главы КГГА Виталия Кличко, уже готов входной туннель для следующего этапа работ на станции "Мостицкая".

Также появились новые фото со сторительной площадки будущей подземки на глубине 20 метров.

Сейчас на месте строительства уже почти подготовлена ​​инфраструктура для проведения тоннелепроходческого щита, с помощью которого будет пройден участок от станции "Сырец" до станции "Мостицкая" - для строительства тоннеля между станциями.

После сбора этого щита через несколько месяцев начнутся работы под землей для разработки тоннеля в направлении станции "Сырец".

Метро на Виноградарь в Киеве - фото будущей станции "Мостицкая" (kyivcity.gov.ua)

Также продолжаются работы по разработке котлована от "Мостицкой" до "Проспекта правды". Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций метрополитена.

Работы на участке от "Сырца" до "Мостицкой" ведутся закрытым способом - под землей, а на участке от "Мостицкой" до "Проспекта правды" - открытым способом.

Уже смонтирован вентиляционный тоннель ближе к "Проспекту правды", который будет обслуживать эти две новые станции.

"Сейчас идет технологический процесс. В середине февраля на строительную площадку привезут тоннелепроходческий щит. Сбор щита продлится около месяца. В апреле начнем работы по разработке тоннеля под землей с "Мостицкой" до "Сырца", - рассказал замгендиректора ОАО "Киевметрострой" Юрий Золотарев.

Он также добавил, что компания получает финансирование от города в полном объеме.

Стоимость строительства двух станций - около 6 млрд грн. Из них город уже выделите 4 млрд грн.

Планируется, что две новые станции перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки. Длина участка метро для двух новых станций - 3,7 км.

Метро на Виноградарь - строительство станции "Мостицкая" в Киеве