Меценат Пантеліс Бумбурас передав велику партію ліків для бійців

STYLER LIFE 03.08.2018 - 13:12
Допомога для військовослужбовців Допомога для військовослужбовців

Під час передачі ліків був присутній Генеральний консул Грецької Республіки Александрос Будуріс

Голова Благодійної організації "Фонд Бумбураса", бізнесмен Пантеліс Бумбурас особисто передав медикаменти для військовослужбовців із зони ООС, які проходять лікування в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

Мова йде про 5000 флаконів антибіотика широкого спектру дії "Цефтріаксон".

"До Фонду звернулося керівництво госпіталю з проханням допомогти з ліками для бійців АТО. І ми миттєво відреагували, адже у нас є практика плідної співпраці з госпіталем. Ми розуміємо, що будь-яка допомога українським військовим - вкрай важлива для них. Я живу і працюю в Україні, тому не можу залишитися байдужим до людей, які потребують допомоги. Ми обов'язково і далі будемо допомагати якісними ліками. Я дуже вдячний всім медикам за їхню щоденну важку працю, за патріотизм. Ви робите велику справу", - зазначив Пантеліс Бумбурас.

Меценат Пантеліс Бумбурас передав велику партію ліків для бійців

Фото: меценат Пантеліс Бумбурас

Крім того, під час передачі ліків був присутній Генеральний консул Грецької Республіки Александрос Будуріс. Брав медикаменти заступник керівника госпіталю Олександр Лашин.

Меценат Пантеліс Бумбурас передав велику партію ліків для бійців
Меценат Пантеліс Бумбурас передав велику партію ліків для бійців
Меценат Пантеліс Бумбурас передав велику партію ліків для бійців
 

За його словами, в госпіталі лікуються понад 200 поранених і хворих із зони ООС. Тому надана гуманітарна допомога знадобиться на кілька місяців вперед.

Меценат Пантеліс Бумбурас передав велику партію ліків для бійців

Нагадаємо, ветеран АТО розповів про реабілітації після ампутації ноги.

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Теги:  АТО,  помощь бойцам,  ООС