Меценат Пантеліс Бумбурас передав велику партію ліків для бійців

Допомога для військовослужбовців

Під час передачі ліків був присутній Генеральний консул Грецької Республіки Александрос Будуріс

Голова Благодійної організації "Фонд Бумбураса", бізнесмен Пантеліс Бумбурас особисто передав медикаменти для військовослужбовців із зони ООС, які проходять лікування в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

Мова йде про 5000 флаконів антибіотика широкого спектру дії "Цефтріаксон".

"До Фонду звернулося керівництво госпіталю з проханням допомогти з ліками для бійців АТО. І ми миттєво відреагували, адже у нас є практика плідної співпраці з госпіталем. Ми розуміємо, що будь-яка допомога українським військовим - вкрай важлива для них. Я живу і працюю в Україні, тому не можу залишитися байдужим до людей, які потребують допомоги. Ми обов'язково і далі будемо допомагати якісними ліками. Я дуже вдячний всім медикам за їхню щоденну важку працю, за патріотизм. Ви робите велику справу", - зазначив Пантеліс Бумбурас.

Фото: меценат Пантеліс Бумбурас

Крім того, під час передачі ліків був присутній Генеральний консул Грецької Республіки Александрос Будуріс. Брав медикаменти заступник керівника госпіталю Олександр Лашин.

За його словами, в госпіталі лікуються понад 200 поранених і хворих із зони ООС. Тому надана гуманітарна допомога знадобиться на кілька місяців вперед.

Нагадаємо, ветеран АТО розповів про реабілітації після ампутації ноги.

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