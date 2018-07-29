"Я категорически отказывался садиться на кресло": ветеран АТО рассказал о реабилитации после ампутирования

Кадр из видео: Рассказ ветерана АТО (youtube.com/Медиагруппа Накипело)

Игорь Дерман потерял ногу на Донбассе во время второй ротации. Реабилитироваться помог спорт

Молодой украинский боец 92-й отдельной механизированной бригады Игорь Дерман из Бердичева плотно связал свою жизнь с армией сразу после окончания школы. Он стал студентом Института танковых войск в Харькове, а позднее, после распределения стал заместителем командира роты по вооружению и в марте 2015 года оказался на войне. Он хотел защищать родную Украину, однако зимой 20017 года он получил серьезные ранения. Его историю опубликовала медиагруппа "Накипело".

В январе прошлого года во время выполнения боевого задания Игоря накрыло обстрелом, во время которого рядом с ним разорвалась мина.

"Мне задело ногу. В дальнейшем ее пришлось ампутировать, так как от нее не так много осталось", - рассказал Дерман.

Военному удалось спасти жизнь, ему помогли собратья: командир взвода и командир отделения, а также медработники из волонтерского батальона "Госпитальеры". Они вытащили раненного бойца с поля боя и сразу же оказали необходимую помощь. После этого волонтеры эвакуировали Игоря в прифронтовой город Курахово.

Позже оттуда он был доставлен в Покровск, далее уже в Днепре в больнице имени Мечникова ему ампутировали ногу до колена.После операции пострадавший воин поехал в столицу и на реабилитацию в Ирпень. По окончании реабилитационных работ его направили в Харьков - там он получил протез.

"Я категорически отказывался садиться на кресло", - поделился ветеран АТО.

Сейчас, относительно своего психологического состояния Игорь отзывается достаточно легко, говорит: рад, что "потери" ограничились только ногой, Так же он ответил, что есть огромное количество ребят, которым повезло намного меньше, чем ему.

"Я старался не брать таких мыслей в голову. Понимал, что нужно как-то жить дальше. Во-вторых, я был очень рад, что у меня цели голова, руки и другие части тела ", - вспоминает Игорь Дерман.

Видео: рассказ ветерана АТО (youtube.com/Медиагруппа Накипело)

По его словам, реабилитироваться помог спорт. Он стал им заниматься, как только зажили швы на прооперированной ноге. Игорь понемногу приступил к тренировкам. Они дали свой результат – стало легче.

Сейчас военный принимает участие в соревнованиях "Игры героев" и "Сила нации", которые были организованы для участников боевых действий, получивших инвалидность на войне.

"Эти соревнования являются показателем того, что жизнь продолжается. Посмотрите на этих ребят, как они соревнуются, занимаются спортом, и вообще, какие это сильные мужики. Пусть люди на это смотрят, пусть смотрят те, кто ранены, которые пали духом. Так они понимают, что не все потеряно, и не нужно ставить крест и подстраиваться под стандарты прошлого", - пояснил Игорь.

Оставлять армию не входит в планы Игорь. Сейчас он работает в Харькове в Танковом институте в должности курсового офицера на курсах переподготовки.

"Я учился на офицера, служил офицером, я нахожусь в своей среде",- подчеркнул Дерман.

Напомним, недавно на Донбассе погиб воин из Прибалтики. Стоит напомнить так же и о том, что 58-летний солдат недавно читал стихи прямо из зоны боевых действий, а еще украинские военные рассказали, как они "троллят" оккупантов.

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