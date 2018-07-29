"Я категорично відмовлявся сідати на крісло": ветеран АТО розповів про реабілітацію після ампутування

Кадр з відео: Розповідь ветерана АТО (youtube.com/Медиагруппа Накипіло)

Ігор Дерман втратив ногу на Донбасі під час другої ротації. Реабілітуватися допоміг спорт

Молодий український боєць 92-ї окремої механізованої бригади Ігор Дерман з Бердичева щільно пов'язав своє життя з армією відразу після закінчення школи. Він став студентом Інституту танкових військ в Харкові, а пізніше, після розподілу став заступником командира роти з озброєння і в березні 2015 року опинився на війні. Він хотів захищати рідну Україну, проте взимку 20017 року він отримав серйозні поранення. Його історію опублікувала медіагрупа "Накипіло".

У січні минулого року під час виконання бойового завдання Ігоря накрило обстрілом, під час якого поряд з ним розірвалася міна.

"Мені зачепила ногу. Надалі її довелося ампутувати, так як від неї не так багато залишилося", - розповів Дерман.

Військовому вдалося врятувати життя, йому допомогли побратими: командир взводу та командир відділення, а також медпрацівники з волонтерського батальйону "Госпітальєри". Вони витягли пораненого бійця з поля бою і відразу ж надали необхідну допомогу. Після цього волонтери евакуювали Ігоря в прифронтове місто Курахове.

Пізніше звідти він був доставлений в Покровськ, далі вже в Дніпрі в лікарні імені Мечникова йому ампутували ногу до коліна.Після операції постраждалий воїн поїхав у столицю і на реабілітацію в Ірпінь. По закінченні реабілітаційних робіт його направили у Харків - там він отримав протез.

"Я категорично відмовлявся сідати на крісло", - поділився ветеран АТО.

Зараз, щодо свого психологічного стану Ігор висловлюється досить легко, каже: радий, що "втрати" обмежилися тільки ногою, Так само він відповів, що є величезна кількість хлопців, яким пощастило набагато менше, ніж йому.

"Я намагався не брати таких думок в голову. Розумів, що треба якось жити далі. По-друге, я був дуже радий, що у мене мети голова, руки та інші частини тіла ", - згадує Ігор Дерман.

Відео: розповідь ветерана АТО (youtube.com/Медіагрупа Накипіло)

За його словами, реабілітуватися допоміг спорт. Він став їм займатися, як тільки зажили швів на прооперованій нозі. Ігор потроху приступив до тренувань. Вони дали свій результат – стало легше.

Зараз військовий приймає участь у змаганнях "Ігри героїв" і "Сила нації", які були організовані для учасників бойових дій, які отримали інвалідність на війні.

"Ці змагання є показником того, що життя триває. Подивіться на цих хлопців, як вони змагаються, займаються спортом, і взагалі, які це сильні мужики. Нехай люди на це дивляться, нехай дивляться ті, хто поранені, які впали духом. Так вони розуміють, що не все втрачено, і не треба ставити хрест і підлаштовуватися під стандарти минулого", - пояснив Ігор.

Залишати армію не входить в плани Ігор. Зараз він працює у Харкові в Танковому інституті на посаді курсового офіцера на курсах перепідготовки.

"Я вчився на офіцера, служив офіцером, я перебуваю в своєму середовищі",- підкреслив Дерман.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі загинув воїн з Прибалтики. Варто нагадати також і про те, що 58-річний солдат нещодавно читав вірші прямо із зони бойових дій, а ще українські військові розповіли, як вони "тролять" окупантів.

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