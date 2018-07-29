"Сомалийские пираты": украинские военные рассказали, как они "троллят" оккупантов (видео)

Фото: (mil.gov.ua)

В ответ на шутки российские оккупанты распространяют фейковую информацию о войсках в Украине

Украинские военные ради собственного удовольствия и забавы по-своему "путешествуют" на блокпостах. Они вывешивают флаги разных государств, что заставляет недоумевать российских оккупантов. Реакция противника насмешила бойцов ВСУ, потому они намерены продолжать так называемую "ротацию" флагов. Об этом сообщает издание UATV.

Интересный способ смены локации украинских военных выводит из себя российских боевиков. Об этом рассказал бывший разведчик, воевавший в АТО, нынешний волонтер Фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он добавил, что не так давно возле Авдеевки, прямо перед вражескими позициями были установлены флаги Америки, Великобритании, Италии.

"Конечно, после такой наглости средства массовой информации террористов снова включили старую пластинку о легионах НАТО, усиливших подразделения ВСУ и готовящихся к наступлению. Но ВСУ такого "количества живой силы" стало мало - бойцы решили обратиться за помощью в борьбе с "русским миром" к Сомалийским пиратам. Их флаг, при поддержке одного неравнодушного украинца, уже появился на передовой", — рассказывает Рымарук.

Он также подчеркнул, что юмор украинских воинов действует на боевиков и пропагандистов, как красная тряпка на быка - кричат, стреляют и снимают сюжеты о том, как Украина усиливает свои войска "тренированными наемниками".

"Передаем привет неравнодушному украинцу, который передал на промку флаг Сомали. И обращаемся с просьбой ко всем патриотам: если знаете, где взять сшить одолжить флаги самых известных террористических организаций - напишите нам, или приносите их сразу в фФд по адресу: г.. Киев, ул. Льва Толстого, 8-А, оф. 11", - пишут представители Фонда в сообществе в Facebook.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/backandalive

Фото: (facebook.com/backandalive)

Волонтер Юрий Мысягин отмечает: "Как передает "СепарТВ", в районе Авдеевке, в составе ВСУ воюют каратели из других стран. Американцы были, итальянцы были, были даже Сомалийские пираты, а сейчас вот по ротации китайцы приехали, причем в очень большом количестве".

Видео: (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, что в центре Киева во время крестного хода УПЦ МП развернули флаг России.

Следует напомнить, что недавно в сети показали впечатляющие испытания мощных украинских ракет.

Недавно украинские военнослужащие в зоне ООС, плавающие в окопах после сильного дождя, поразили пользователей сети.

Видео: (video.rbc.ua)