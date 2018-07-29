"Сомалійські пірати": українські військові розповіли, як вони "тролять" окупантів (відео)

Фото: (mil.gov.ua)

У відповідь на жарти російські окупанти поширюють фейковую інформацію про військах в Україні

Українські військові заради власного задоволення та забави по-своєму "подорожують" на блокпостах. Вони вивішують прапори різних держав, що змушує дивуватися російських окупантів. Реакція противника насмішила бійців ВСУ, тому вони мають намір продовжувати так звану "ротацію" прапорів. Про це повідомляє видання UATV.

Цікавий спосіб зміни локації українських військових виводить з себе російських бойовиків. Про це розповів колишній розвідник, який воював в АТО, нинішній волонтер Фонду "Повернися живим" Андрій Римарук. Він додав, що не так давно біля Авдіївки, прямо перед ворожими позиціями були встановлені прапори Америки, Великобританії, Італії.

"Звичайно, після такого нахабства засоби масової інформації терористів знову включили стару платівку про легіони НАТО, які підсилили підрозділи ЗСУ і готуються до наступу. Але ЗСУ такої кількості живої сили" стало мало - бійці вирішили звернутися за допомогою в боротьбі з "русским миром" до Сомалійських піратів. Їх прапор, за підтримки одного небайдужого українця, вже з'явився на передовій", — розповідає Римарук.

Він також підкреслив, що гумор українських воїнів діє на бойовиків і пропагандистів, як червона ганчірка на бика - кричать, стріляють і знімають сюжети про те, як Україна посилює свої війська "тренованими найманцями".

"Передаємо привіт небайдужому українцю, який передав на промку прапор Сомалі. І звертаємося з проханням до всіх патріотів: якщо знаєте, де взяти зшити позичити прапори найбільш відомих терористичних організацій - напишіть нам, або приносьте їх відразу в фФд за адресою: м.. Київ, вул. Льва Толстого, 8-А, оф. 11", - пишуть представники Фонду у спільноті на Facebook.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/backandalive

Фото: (facebook.com/backandalive)

Волонтер Юрій Мисягін зазначає: "Як передає "СепарТВ", в районі Авдіївці, у складі ВСУ воюють карателі з інших країн. Американці, італійці були, були навіть Сомалійські пірати, а зараз ось з ротації китайці приїхали, причому в дуже великій кількості".

Відео: (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, що у центрі Києва під час хресного ходу УПЦ МП розгорнули прапор Росії.

Слід нагадати, що нещодавно у мережі показали вражаючі випробування потужних українських ракет.

Нещодавно українські військовослужбовці в зоні ООС, плаваючі в окопах після сильного дощу, вразили користувачів мережі.

Відео: (video.rbc.ua)