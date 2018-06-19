Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Міжнародний скандал: бразильські фанати оточили в Москві росіянку і заспівали непристойну пісню

STYLERLIFE        19.06.2018 - 23:52

Фанати виявилися бразильськими держслужбовцями

Бразильські вболівальники, які прибули до Москви на ЧС-2018, оточили молоду росіянку і заспівали образливу і сороміцьку пісню. Відео опублікував Toni Lula da Silva Bulhoes у Twitter.

Ролик з'явився в соціальних мережах 16 червня. На відео видно, як бразильські фанати, в футболках бразильської збірної, оточили молоду жінку, на вигляд росіянку, і співають пісню португальською мовою. Вони підбадьорюють дівчину співати разом з ними і видно, що вона не розуміє значення слів пісні. Вони починають вигукувати слова buceta rosa, які в перекладі означають "рожева вагіна".

Ролик вже подивилися близько одного мільйона осіб, і багато бразильців висловлюють своє обурення. Автор ролика вибачився перед жінками і написав, що мачизм треба винищити.

"Мачизм треба винищити. Це не смішно. Це зміцнює стереотипи, що лежать в основі мачизму, який в свою чергу є причиною вбивств і зґвалтувань", — написав автор.

Крім того, як пише російське видання Meduza, кількох учасників непристойної пісні в центрі Москви вдалося ідентифікувати. Вони виявилися колишніми і нинішніми держслужбовцями.

Один з них (праворуч від дівчини) – це адвокат Дієго Жатобу, який раніше обіймав посаду голови департаменту туризму в одному з бразильських муніципалітетів. Він був засуджений за нецільове витрачання коштів і за борги з аліментів. Організація адвокатів штату Пернамбуко визнала, що Жатоба входить в організацію і засудила його участь у таких діях.

"Статистика насильства щодо жінок змушує замислитися про необхідність якнайшвидших змін мачистскоъ і патріархальної культури, в якій живе наше суспільство", — заявили в організації.

Ще один учасник скандального ролика – лейтенант військової поліції Едуарду Нуниш, службовець в штаті Санта-Катаріна. Його керівництво пообіцяло провести дисциплінарну перевірку у зв'язку з непристойною поведінкою.

Поведінка бразильських чоловіків у Москві засудили також депутат парламенту Марія ду Розариу і модель Фернанда Ліма.

До речі, відомого співака "обчистили" на $760 тисяч

Як пройшов ЛГБТ-прайд у Києві (video.rbc.ua)

"Ми жахнулися": російський готель шокував іноземних фанатів Найбільша крадіжка на ЧС-2018: відомого співака "обчистили" на $760 тисяч
Теги: рф, Бразилия, чм 2018
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся