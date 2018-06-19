Міжнародний скандал: бразильські фанати оточили в Москві росіянку і заспівали непристойну пісню

Фанати виявилися бразильськими держслужбовцями

Бразильські вболівальники, які прибули до Москви на ЧС-2018, оточили молоду росіянку і заспівали образливу і сороміцьку пісню. Відео опублікував Toni Lula da Silva Bulhoes у Twitter.

Ролик з'явився в соціальних мережах 16 червня. На відео видно, як бразильські фанати, в футболках бразильської збірної, оточили молоду жінку, на вигляд росіянку, і співають пісню португальською мовою. Вони підбадьорюють дівчину співати разом з ними і видно, що вона не розуміє значення слів пісні. Вони починають вигукувати слова buceta rosa, які в перекладі означають "рожева вагіна".

Ролик вже подивилися близько одного мільйона осіб, і багато бразильців висловлюють своє обурення. Автор ролика вибачився перед жінками і написав, що мачизм треба винищити.

"Мачизм треба винищити. Це не смішно. Це зміцнює стереотипи, що лежать в основі мачизму, який в свою чергу є причиною вбивств і зґвалтувань", — написав автор.

Coxinhas brasileiros assediando garota russa, aproveitam o desconhecimento dela da língua portuguesa para abusar da cordialidade.

Isso tem que ser denunciado. pic.twitter.com/sfsEkWfJJP — Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes) 16 червня 2018 р.

Крім того, як пише російське видання Meduza, кількох учасників непристойної пісні в центрі Москви вдалося ідентифікувати. Вони виявилися колишніми і нинішніми держслужбовцями.

Один з них (праворуч від дівчини) – це адвокат Дієго Жатобу, який раніше обіймав посаду голови департаменту туризму в одному з бразильських муніципалітетів. Він був засуджений за нецільове витрачання коштів і за борги з аліментів. Організація адвокатів штату Пернамбуко визнала, що Жатоба входить в організацію і засудила його участь у таких діях.

"Статистика насильства щодо жінок змушує замислитися про необхідність якнайшвидших змін мачистскоъ і патріархальної культури, в якій живе наше суспільство", — заявили в організації.

Ще один учасник скандального ролика – лейтенант військової поліції Едуарду Нуниш, службовець в штаті Санта-Катаріна. Його керівництво пообіцяло провести дисциплінарну перевірку у зв'язку з непристойною поведінкою.

Поведінка бразильських чоловіків у Москві засудили також депутат парламенту Марія ду Розариу і модель Фернанда Ліма.

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