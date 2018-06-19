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Международный скандал: бразильские фанаты окружили в Москве россиянку и спели непристойную песню

STYLERLIFE        19.06.2018 - 23:52

Фанаты оказались бразильскими госслужащими

Бразильские болельщики, которые прибыли в Москву на ЧМ-2018, окружили молодую россиянку и спели оскорбительную и непристойную песню. Видео опубликовал Toni Lula da Silva Bulhoes в Twitter.

Ролик появился в социальных сетях 16 июня. На видео видно, как бразильские фанаты, в футболках бразильской сборной, окружили молодую женщину, по виду россиянку, и поют песню на португальском языке. Они подбадривают девушку петь вместе с ними и видно, что она не понимает значения слов песни. Они начинают выкрикивать слова buceta rosa, которые в переводе означают "розовая вагина".

Ролик уже посмотрело около одного миллиона человек, и многие бразильцы высказывают свое возмущение. Автор ролика извинился перед женщинами и написал, что мачизм нужно истребить.

"Мачизм нужно истребить. Это не смешно. Это укрепляет стереотипы, лежащие в основе мачизма, который в свою очередь является причиной убийств и изнасилований", — написал автор.

Кроме того, как пишет российское издание Meduza, нескольких участников непристойной песни в центре Москвы удалось идентифицировать. Они оказались бывшими и нынешними госслужащими.

Один из них (справа от девушки) – это адвокат Диего Жатобу, который ранее занимал пост главы департамента туризма в одном из бразильских муниципалитетов. Он был осужден за нецелевое расходование средств и за долги по алиментам. Организация адвокатов штата Пернамбуко признала, что Жатоба входит в организацию и осудила его участие в таких действиях.

"Статистика насилия в отношении женщин заставляет задуматься о необходимости скорейших изменений мачистской и патриархальной культуры, в которой живет наше общество", — заявили в организации.

Еще один участник скандального ролика – лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш, служащий в штате Санта-Катарина. Его руководство пообещало провести дисциплинарную проверку в связи с непристойным поведением.

Поведение бразильских мужчин в Москве осудили также депутат парламента Мария ду Розариу и модель Фернанда Лима.

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Теги: рф, Бразилия, чм 2018
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