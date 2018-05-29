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Миттєва смерть: у Польщі помер молодий український чемпіон

STYLERLIFE        29.05.2018 - 15:25
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

У спортсмена відірвався тромб

У Польщі помер молодий український чемпіон Владислав Мініч. Українець – чемпіон України, бронзовий призер фіналу Кубка Світу 2017 року у вазі до 60 кг. У Польщі він перебував на роботі. Про це повідомляє Федерація мас-рестлінгу України Facebook.

Крім втрати сина батьки спортсмена зіткнулися з проблемою доставки спортсмена з іншої країни. Щоб повернути атлета додому, потрібно 70 тисяч гривень.

Навіть сама незначна сума, якою ви можете допомогти, має значення. Гроші збирає функціонер Херсонської федерації мас-рестлінгу України Олександра Швець - 095 560 00 82. Картка 4149 4991 0326 5169.

Скріншот (facebook.com/Федерація-мас-рестлінгу-України)

Як повідомляє видання "Факти", смерть спортсмена настала миттєво, у нього отрвался тромб.

Як раніше повідомлялося, 26 травня на Донбасі загинув український військовий Віктор Ферлиевич. Захиснику України було всього 23 роки. Боєць служив у 24-й окремій механізованій бригаді.

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Теги: смерть, чемпион
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