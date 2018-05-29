Мгновенная смерть: в Польше умер молодой украинский чемпион

У спортсмена оторвался тромб

В Польше умер молодой украинский чемпион Владислав Минич. Украинец – чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 года в весе до 60 кг. В Польше он находился на работе. Об этом сообщает Федерация мас-рестлинга Украины в Facebook.

Помимо утраты сына родители спортсмена столкнулись с проблемой доставки спортсмена из другой страны. Чтобы вернуть атлета домой, нужно 70 тысяч гривен.

Даже самая незначительная сумма, которой вы можете помочь, имеет значение. Деньги собирает функционер Херсонской федерации мас-рестлинга Украины Олександра Швець - 095 560 00 82. Карточка 4149 4991 0326 5169.

Скриншот (facebook.com/Федерація-мас-рестлінгу-України)

Как сообщает издание "Факты", смерть спортсмена наступила мгновенно, у него отрвался тромб.

Как ранее сообщалось, 26 мая на Донбассе погиб украинский военный Виктор Ферлиевич. Защитнику Украины было всего 23 года. Боец служил в 24-й отдельной механизированной бригаде.



