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Мгновенная смерть: в Польше умер молодой украинский чемпион

STYLERLIFE        29.05.2018 - 15:25
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

У спортсмена оторвался тромб

В Польше умер молодой украинский чемпион Владислав Минич. Украинец – чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 года в весе до 60 кг.  В Польше он находился на работе. Об этом сообщает Федерация мас-рестлинга Украины в Facebook.

Помимо утраты сына родители спортсмена столкнулись с проблемой доставки спортсмена из другой страны. Чтобы вернуть атлета домой, нужно 70 тысяч гривен.

Даже самая незначительная сумма, которой вы можете помочь, имеет значение. Деньги собирает функционер Херсонской федерации мас-рестлинга Украины Олександра Швець - 095 560 00 82. Карточка 4149 4991 0326 5169.

Скриншот (facebook.com/Федерація-мас-рестлінгу-України)

Как сообщает издание "Факты", смерть спортсмена наступила мгновенно, у него отрвался тромб.

Как ранее сообщалось, 26 мая на Донбассе погиб украинский военный Виктор Ферлиевич. Защитнику Украины было всего 23 года. Боец служил в 24-й отдельной механизированной бригаде.


 

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Теги: смерть, чемпион
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