Міфи про рак грудей, в які треба перестати вірити просто зараз
Рак молочної залози - один з найпоширеніших у світі видів онкології, який при вчасній діагностиці можна вилікувати.
Дивіться нижче в матеріалі Styler про головні міфи раку молочної залози, симптоми та способи діагностики.
Як розповіла лікар Вікторія П'єц, варто перестати вірити в такі міфи.
Рак молочної залози може бути лише у жінок
У чоловіків теж. Хоча молочні залози чоловіків і жінок різняться за будовою (у чоловіків відсутня залозиста тканина) але ризик захворіти є, на 100 випадків захворювання у жінок приблизно 1 у чоловіків.
Ущільнення у грудях - це завжди рак
Ні, це може бути і киста, і аденома, і протокова папілома, і фіброз і багато інших доброякісних утворень.
Самообстеження достатньо для виявлення раку молочної залози
На жаль, ні. Самообстеження це добре, і його варто проводити, але найбільш ефективним є щорічне обстеження молочних залоз клінічне та за допомогою УЗД та мамографія після 40 років раз у 2 роки, та біопсія за потреби.
Якщо розмір грудей більше третього - це фактор ризику раку молочної залози
Розмір грудей не впливає на розвиток раку молочної залози, а от зайва вага може вплинути.
Всім жінкам з раком молочної залози видаляють груди
Не завжди проводять радикальну мастектомію, в залежності від пухлини, анамнезу і клінічних даних можлива і органозберігаюча операція.
Імпланти збільшують розвиток раку молочної залози
Імпланти не впливають на розвиток раку молочної залози. Проте є ризик розвитку анапластичної крупноклітинної лімфоми (BIA-ALCL) - це рідкісний тип Т-клітинної лімфоми, позв’язаний з встановленням грудних імплантів, яка може розвиватися в капсулі рубцевої тканини та рідині, що оточують імплант. Проте BIA-ALCL не є раком грудей - це різновид неходжкінської лімфоми.
Грудне вигодовування збільшує ризик розвитку раку молочної залози
Ні, якраз навпаки за даними Cancer Research UK кожен рік грудного вигодовування знижує ризик раку на 4%.
Як провести самодіагностику
Процедуру проводять з 7 по 15-й день менструального циклу. Дивіться нижче інфографіку від МОЗ щодо проведення обстеження вдома:
Симптоми, на які треба звернути увагу:
- Виділення з соска
- Бугристість
- Помітна шишка
- Зміна текстури шкіри
- Ямочки
- Біль в пахвах
- Втягнутість соска
- Подразнення шкіри
Фото: facebook.com/phc.org.ua
Рак виліковний при виявленні
- на I стадії - у 95% жінок
- на II стадії - у 80% жінок
- на III стадії - у 50% жінок
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