Мифы о раке груди, в которые надо перестать верить прямо сейчас
Рак молочной железы - один из самых распространенных в мире видов онкологии, который при своевременной диагностике можно вылечить.
Смотрите ниже в материале Styler о главных мифах рака молочной железы, симптомах и способах диагностики.
Как рассказала врач Виктория Пьец, стоит перестать верить в такие мифы.
Рак молочной железы может быть только у женщин
У мужчин тоже. Хотя молочные железы мужчин и женщин различаются по строению (у мужчин отсутствует железистая ткань) но риск заболеть есть, на 100 случаев заболевания у женщин примерно 1 у мужчин.
Уплотнение в груди - это всегда рак
Нет, это может быть и киста, и аденома, и протоковая папиллома, и фиброз и многие другие доброкачественные образования.
Самообследования достаточно для выявления рака молочной железы
К сожалению, нет. Самообследование это хорошо, и его стоит проводить, но наиболее эффективным является ежегодное обследование молочных желез клиническое и с помощью УЗИ и маммография после 40 лет раз в 2 года, и биопсия при необходимости.
Если размер груди больше третьего - это фактор риска рака молочной железы
Размер груди не влияет на развитие рака молочной железы, а вот лишний вес может повлиять.
Всем женщинам с раком молочной железы удаляют грудь
Не всегда проводят радикальную мастэктомию, в зависимости от опухоли, анамнеза и клинических данных возможна и органосохраняющая операция.
Импланты увеличивают развитие рака молочной железы
Импланты не влияют на развитие рака молочной железы. Однако есть риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы ( BIA-ALCL) - это редкий тип Т-клеточной лимфомы, связанный с установкой грудных имплантов, которая может развиваться в капсуле рубцовой ткани и жидкости, окружающей имплант. Однако BIA-ALCL не является раком груди - это разновидность неходжкинской лимфомы.
Грудное вскармливание увеличивает риск развития рака молочной железы
Нет, как раз наоборот. По данным Cancer Research UK каждый год грудного вскармливания снижает риск рака на 4%.
Как провести самодиагностику
Процедуру проводят с 7 по 15-й день менструального цикла. Смотрите ниже инфографику от Минздрава по проведению обследования на дому:
Симптомы, на которые надо обратить внимание:
- Выделения из соска
- Бугристость
- Заметная шишка
- Изменение текстуры кожи
- Ямочки
- Боль в подмышках
- Втянутость соска
- Раздражение кожи
Фото: facebook.com/phc.org.ua
Рак излечим при обнаружении
- на I стадии - у 95% женщин
- на II стадии - у 80% женщин
- на III стадии - у 50% женщин
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