Михайло Єфремов скоїв жахливу ДТП: чим відомий актор і телеведучий

Михайло Єфремов скоїв смертельну ДТП у центрі Москви у вівторок, 8 червня. Він перетнув розділову смугу і вилетів на зустрічну, де зіткнувся з невеликою вантажівкою. Водій вантажівки помер у лікарні через кілька годин. За словами очевидців, Єфремов був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Як показав аналіз, в крові актора був також залишки наркотичних речовин. Хто такий Михайло Єфремов і чим він відомий – читайте в Styler.

Актор і ведучий програм

Михайло Єфремов народився в 1963 році в Москві в театральній родині. Його батько, відомий артист Олег Єфремов, мати – театральна актриса Алла Покровська, дід - оперний режисер Борис Покровський.

На сцену Єфремов вперше вийшов ще в дитинстві, він зіграв невелику роль у виставі "Йдучи, озирнись". У 1976 році відбувся його дебют у картині "Дні хірурга Мишкіна". Славу самого юного актора країни він отримав після фільму "Коли я стану велетнем", який вийшов на екрани в 1978 році.

У 1987 році Єфремов закінчив Школу-студію МХАТ і практично відразу очолив Театр-студію "Сучасник". Після розпаду театру, він став працювати в МХТ імені А. П. Чехова. З 2006 року став постійним членом журі КВК. Кілька років був ведучим програми "Жди меня".

У 2013 році запустив власний проєкт "Пан хороший", де разом з Андрієм Васильєвим і Дмитром Биковим показував актуальні ролики про події в країні.

У 2014 році разом з іншими діячами російської культури висловив свою незгоду з приводу політики Путіна та анексії Криму.

Михайло Єфремов був одружений п'ять разів і у нього шестеро дітей. Найстарший, Микита, актор театру "Современник".

На рахунку артиста понад сто ролей у кіно і театрі, він є володарем безлічі грамот, призів і нагород. З 1995 року – Заслужений артист РФ. Найбільш відомі його роботи: "Віват, гардемарини!", "Королева Марго", серіал "Каменська", "Кордон. Тайговий роман", "Антикілер", "Небо. Дівчина. Літак", "Полювання на ізюбря", "Статський радник", "Мама не горюй", "День виборів", "Іронія долі. Продовження", "Полювання на Вервольфа".

Скандали

Про пристрасть до алкоголю Михайла Єфремова говорили неодноразово, і часто артист потрапляв у неприємні ситуації через своє пияцтво. Його бачили в громадських місцях у нетверезому вигляді, а також він в такому стані виходив на сцену. Одного разу глядачі театру звинуватили його в тому, що він п'яний і він зупинив спектакль і влаштував розборки з публікою, використовуючи нецензурну лексику.

ДТП в центрі Москви

8 червня 2020 року з вини Михайла Єфремова сталася смертельна аварія, в результаті якої загинула людина. За словами очевидців, на місці ДТП він насилу тримався на ногах. Як пишуть російські ЗМІ, незадовго до аварії він потрапив на камери спостереження біля пабу, де було видно, що він вже сильно п'яний. Аналізи показали, що в його крові були важкі наркотики.

З місця ДТП Єфремова відпустили додому під підписку про невиїзд. Вранці він повинен був з'явитися на допит. Проте в поліції він так і не з'явився, а адвокати повідомили, що він погано себе почуває. Під час аварії він не сильно постраждав – забої та садна.

Ближче до вечора його доставили у відділення поліції та допитали. Він визнав свою провину і сказав, що, те, що відбулося – це жахливо. На суді щодо обрання запобіжного заходу Михайло Єфремов плакав і каявся в тому, що сталося. Відео можна подивитися тут.

Таганський суд відправив Михайла Єфремова під домашній арешт на два місяці, до 9 серпня. Він звинувачується в ч. 4 ст. 164 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини, вчинене в стані сп'яніння).

За даними тестів, у Єфремова було не менше двох проміле в крові. Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 12 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Михайло Єфремов потрапив у жахливу ДТП у центрі Москви.

А також ми розповідали про те, що в крові в актора Михайла Єфремова знайшли залишки важких наркотиків.