Михаил Ефремов совершил жуткое ДТП: чем известен актер и телеведущий

Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в центре Москвы во вторник, 8 июня. Он пересек разделительную полосу и вылетел на встречную, где столкнулся с небольшим грузовиком. Водитель грузовика скончался в больнице через несколько часов. По словам очевидцев, Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как показал анализ, в крови актера был также остатки наркотических веществ. Кто такой Михаил Ефремов и чем он известен – читайте в Styler.

Актер и ведущий программ

Михаил Ефремов родился в 1963 году в Москве в театральной семье. Его отец, известный артист Олег Ефремов, мать – театральная актриса Алла Покровская, дед - оперный режиссер Борис Покровский.

На сцену Ефремов впервые вышел еще в детстве, он сыграл небольшую роль в спектакле "Уходя, оглянись". В 1976 году состоялся его кинодебют в картине "Дни хирурга Мишкина". Славу самого юного актера страны он получил после фильма "Когда я стану великаном", который вышел на экраны в 1978 году.

В 1987 году Ефремов окончил Школу-студию МХАТ и практически сразу возглавил Театр-студию "Современник". После распада театра, он стал работать в МХТ имени А.П. Чехова. С 2006 года стал постоянным членом жюри в КВН. Несколько лет был ведущим программы "Жди меня".

В 2013 году запустил собственный проект "Господин хороший", где вместе с Андреем Васильевым и Дмитрием Быковым показывал актуальные ролики о событиях в стране.

В 2014 году вместе с другими деятелями российской культуры выразил свое несогласие по поводу политики Путина и аннексии Крыма.

Михаил Ефремов был женат пять раз и у него шестеро детей. Самый старший, Никита, актер театра "Современник".

На счету артиста более ста ролей в кино и театре, он является обладателем множества грамот, призов и наград. С 1995 года – Заслуженный артист РФ. Самые известные его работы: "Виват, гардемарины!", "Королева Марго", сериал "Каменская", "Граница. Таежный роман", "Антикиллер", "Небо. Девушка. Самолет", "Охота на изюбря", "Статский советник", "Мама не горюй", "День выборов", "Ирония судьбы. Продолжение", "Охота на Вервольфа".

Скандалы

О пристрастии к алкоголю Михаила Ефремова говорили неоднократно, и часто артист попадал в неприятные ситуации из-за своего пьянства. Его видели в общественных местах в нетрезвом виде, а также он в таком состоянии выходил на сцену. Однажды зрители театра обвинили его в том, что он пьян и он остановил спектакль и устроил разборки с публикой, используя нецензурную лексику.

ДТП в центре Москвы

8 июня 2020 года по вине Михаила Ефремова произошла смертельная авария, в результате которой погиб человек. По словам очевидцев, на месте ДТП он с трудом держался на ногах. Как пишут российские СМИ, незадолго до аварии он попал на камеры наблюдения возле паба, где было видно, что он уже сильно пьян. Анализы показали, что в его крови были тяжелые наркотики.

С места ДТП Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Утром он должен был явиться на допрос. Однако в полиции он так и не появился, а адвокаты сообщили, что он плохо себя чувствует. Во время аварии он не сильно пострадал – ушибы и ссадины.

Ближе к вечеру его доставили в отделение полиции и допросили. Он признал свою вину и сказал, что, то, что произошло – это чудовищно. На суде по избранию меры пресечения Михаил Ефремов плакал и раскаивался в том, что произошло. Видео можно посмотреть тут.

Таганский суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Он обвиняется в ч.4 ст. 164 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

По данным тестов, у Ефремова было не менее двух промилле в крови. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов попал в жуткое ДТП в центре Москвы.

А также мы рассказывали о том, что в крови у актера Михаила Ефремова нашли остатки тяжелых наркотиков.