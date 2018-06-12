Міністр культури РФ назвав голодування Сенцова "трагедією"

Політв'язень відмовився від їжі 14 травня

Міністр культури РФ Володимир Мединський назвав безстрокове голодування політв'язня українського режисера Олега Сенйова "тргаедіей". Про це повідомляє видання "Дождь".

Коментуючи можливий обмін українця на заарештованого журналіста Кирила Вишинського, Мединський сказав, що це "непорівнянні речі" - "те, що відбувається на Україні і конкретно цей випадок".

"У будь-якому випадку, це трагедія, і треба ставитися до людей по-людськи", - сказав Мединський.

Міністр культури РФ також зазначив, що "неглибоко занурений в цю тему, але, звичайно, з гуманітарної точки зору такі речі - це трагедія".

"Це не сфера діяльності, як ви розумієте, міністерства культури", - сказав Мединський і додав, що "переживає" через голодування Сенцова, але "це його власне рішення, позиція".

Нагадаємо, що Олег Сенцов оголосив безстрокову голодування 14 травня 2018 року. Його вимога - звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії. Самого ж режисера засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що ДФС вимагає звільнити Сенцова та інших політв'язнів.

"Відомий український кінорежисер, сценарист і письменник був затриманий в АР Крим в 2014 році і незаконно засуджений на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в" терористичній діяльності "на території Криму", - нагадали в ДФС.

Олег Сенцов. Один в полі воїн