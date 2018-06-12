Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Міністр культури РФ назвав голодування Сенцова "трагедією"

STYLERLIFE        12.06.2018 - 18:00
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Політв'язень відмовився від їжі 14 травня

Міністр культури РФ Володимир Мединський назвав безстрокове голодування політв'язня українського режисера Олега Сенйова "тргаедіей". Про це повідомляє видання "Дождь".

Коментуючи можливий обмін українця на заарештованого журналіста Кирила Вишинського, Мединський сказав, що це "непорівнянні речі" - "те, що відбувається на Україні і конкретно цей випадок".

"У будь-якому випадку, це трагедія, і треба ставитися до людей по-людськи", - сказав Мединський.

Міністр культури РФ також зазначив, що "неглибоко занурений в цю тему, але, звичайно, з гуманітарної точки зору такі речі - це трагедія".

"Це не сфера діяльності, як ви розумієте, міністерства культури", - сказав Мединський і додав, що "переживає" через голодування Сенцова, але "це його власне рішення, позиція".

Нагадаємо, що Олег Сенцов оголосив безстрокову голодування 14 травня 2018 року. Його вимога - звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії. Самого ж режисера засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що ДФС вимагає звільнити Сенцова та інших політв'язнів.

"Відомий український кінорежисер, сценарист і письменник був затриманий в АР Крим в 2014 році і незаконно засуджений на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в" терористичній діяльності "на території Криму", - нагадали в ДФС.

Олег Сенцов. Один в полі воїн

Аваков обізвав Мураєва за слова про Сенцова У відомому російськомовному виданні пояснили, чому голодування Сенцова "важливе для всіх росіян"
Теги: Олег Сенцов
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся