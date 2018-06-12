Министр культуры РФ назвал голодовку Сенцова "трагедией"

Политзаключенный отказался от еды 14 мая

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал бессрочную голодовку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенйова "тргаедией". Об этом сообщает издание "Дождь".

Комментируя возможный обмен украинца на арестованного журналиста Кирилла Вышинского, Мединский сказал, что это "несопоставимые вещи" – "то, что происходит на Украине и конкретно этот случай".

"В любом случае, это трагедия, и надо относиться к людям по-человечески", - сказал Мединский.

Министр культуры РФ также отметил, что "неглубоко погружен в эту тему, но, конечно, с гуманитарной точки зрения такие вещи — это трагедия".

"Это не сфера деятельности, как вы понимаете, министерства культуры", — сказал Мединский и добавил, что "переживает" из-за голодовки Сенцова, но "это его собственное решение, позиция".

Напомним, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая 2018 года. Его требование – освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в России. Самого же режиссера приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Напомним, что ГФС требует освободить Сенцова и других политзаключенны.

"Известный украинский кинорежиссер, сценарист и писатель был задержан в АР Крым в 2014 году и незаконно осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории Крыма", - напомнили в ГФС.

Олег Сенцов. Один в поле воин