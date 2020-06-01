У Міннеаполісі українець на вантажівці в'їхав у натовп: що про нього відомо

У США тривають жорстокі протистояння через смерть Джорджа Флойда при арешті
В Міннеаполісі автоцистерна в'їхала у натовп протестувальників через смерть Джорджа Флойда. На щастя, обійшлося без жертв, а водій з травмами був госпіталізований.
НП сталася на мосту при в'їзді в місто, 31 травня.
Як з'ясувалося пізніше, чоловіка звуть Богдан Вечірко, пише CNN. Водій заарештований, він травмований, але пошкодження загрози життю не несуть.
У США вантажівка в'їхала у натовп (відео: 5ABC)
На опублікованому відео з місця події видно, що учасники акції протесту розбігаються в різні сторони в той час, як на них їде вантажівка. Коли ж автоцистерна зупинилася, протестувальники оточили вантажівку, намагаючись проникнути всередину.
Дії Вечірка розцінюють як "підбурювання натовпу мирних демонстрантів". Чоловіка звинувачують у нападі, він затриманий без права виходу під заставу.
Богдан Вечірко (фото з відкритих джерел)
Богдан Вечірко, пише Страна, родом з Вінницької області. Йому 35 років, чоловік живе неподалік від Міннеаполіса. Богдан працює на вантажну компанію як зовнішній підрядник.
Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Після чого багато американські міста спалахнули акціями протесту, які переросли в масові безлади та мародерство.
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Автор: Светлана Мащенко