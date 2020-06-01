В Миннеаполисе украинец на грузовике въехал в толпу: что о нем известно

В Миннеаполисе украинец на грузовике въехал в толпу (коллаж: РБК-Украина)

В США продолжаются жестокие противостояния из-за смерти Джорджа Флойда при аресте

В Миннеаполисе автоцистерна въехала в толпу протестующих из-за смерти Джорджа Флойда. К счастью, обошлось без жертв, а водитель с травмами был госпитализирован.

ЧП произошло на мосту при въезде в город, 31 мая.

Как выяснилось позже, мужчину зовут Богдан Вечирко, пишет CNN. Водитель арестован, он травмирован, но повреждения угрозы жизни не несут.

В США грузовик въехал в толпу (видео: 5ABC)

На опубликованном видео с места происшествия, видно, что участники акции протеста разбегаются в разные стороны в то время, как на них едет грузовик. Когда же автоцистерна остановилась, протестующие окружили грузовик, пытаясь проникнуть внутрь.

Действия Вечирко расценивают как "подстрекательство толпы мирных демонстрантов". Мужчину обвиняют в нападении, он задержан без права выхода под залог.

Богдан Вечирко (фото из открытых источников)

Богдан Вечирко, пишет Страна, уроженец из Винницкой области. Ему 35 лет, мужчина живет в получасе езды от Миннеаполиса. Богдан работает на грузовую компанию как внешний подрядчик.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После чего многие американские города вспыхнули акциями протеста, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство.

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Автор: Светлана Мащенко