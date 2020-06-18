ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ дали просте пояснення різкому стрибку коронавірусу

STYLERЖиття    18.06.2020 - 12:41
У МОЗ дали просте пояснення різкому стрибку коронавірусу
Коронавірус в Україні знову встановив рекорд (фото: РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, чому в Україні з кожним днем збільшується число нових випадків COVID-19

У МОЗ пояснили різке зростання коронавірусу в Україні, через що в країну можуть повернути жорсткий карантин. Новий рекорд на 18 червня становить 829 випадків зараження.

Так, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, таке зростання пов'язане з недбалістю українців, які часто неправильно носять захисні маски. Таку заяву Ляшко зробив під час останнього брифінгу.

Річ у тому, що після запуску пасажироперевезень, у вагонах метро і салонах наземного транспорту дуже багато людей, спекотно, маски знімають, бо в них дихати важко.

"І знімається маска з носа, а маска на роті - це вже неефективний засіб, це вже є потенційне джерело інфікування", - підкреслив Ляшко.

Зростання нових випадків коронавірусу розпочалося з 10 червня. Тоді був встановлений рекорд з початку епідемії - 525 випадки. 11 червня зафіксували вже 689 нових хворих, 12 червня - 683, 13 червня - ще один рекорд - 753 випадки, 14 червня - 648, 15 червня - 656, 16 червня - 666, 17 червня - 758, а сьогодні, 18 червня, - 829 нових випадків зараження.

У МОЗ кажуть, що в деяких областях можуть повернути жорсткий карантин вже з 22 червня, якщо зростання нових випадків не припиниться.

Також там розповідали, що друга хвиля коронавірусу прийде з ще однією хворобою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Виктор ЛяшкоКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся