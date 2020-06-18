У МОЗ дали просте пояснення різкому стрибку коронавірусу

Коронавірус в Україні знову встановив рекорд (фото: РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, чому в Україні з кожним днем збільшується число нових випадків COVID-19

У МОЗ пояснили різке зростання коронавірусу в Україні, через що в країну можуть повернути жорсткий карантин. Новий рекорд на 18 червня становить 829 випадків зараження.

Так, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, таке зростання пов'язане з недбалістю українців, які часто неправильно носять захисні маски. Таку заяву Ляшко зробив під час останнього брифінгу.

Річ у тому, що після запуску пасажироперевезень, у вагонах метро і салонах наземного транспорту дуже багато людей, спекотно, маски знімають, бо в них дихати важко.

"І знімається маска з носа, а маска на роті - це вже неефективний засіб, це вже є потенційне джерело інфікування", - підкреслив Ляшко.

Зростання нових випадків коронавірусу розпочалося з 10 червня. Тоді був встановлений рекорд з початку епідемії - 525 випадки. 11 червня зафіксували вже 689 нових хворих, 12 червня - 683, 13 червня - ще один рекорд - 753 випадки, 14 червня - 648, 15 червня - 656, 16 червня - 666, 17 червня - 758, а сьогодні, 18 червня, - 829 нових випадків зараження.

У МОЗ кажуть, що в деяких областях можуть повернути жорсткий карантин вже з 22 червня, якщо зростання нових випадків не припиниться.

Також там розповідали, що друга хвиля коронавірусу прийде з ще однією хворобою.

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Автор: Светлана Мащенко