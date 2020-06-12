Друга хвиля коронавірусу прийде з іще однією хворобою: в МОЗ дали прогноз

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

У МОЗ спрогнозували другу хвилю коронавірусу в Україні

Друга хвиля коронавірусу в Україні може прийти разом з сезонним грипом та іншими ГРВІ. Ці епідемії традиційно трапляються в країні в осінній та зимовий період.

Про це Віктор Ляшко розповів в ефірі Радіо НВ. За словами головного санітарного лікаря, нового спалаху COVID-19 в сезон грипу в МОЗ остерігаються, адже діагностика буде ускладнена через інші інфекції і навіть їх поєднання.

"Саме цієї другої хвилі ми остерігаємося і прогнозуємо таке серйозне зростання (захворюваності COVID-19. - Ред.), оскільки в таких випадках можливе поєднання інфекцій, і там буде досить важко діагностувати, який збудник викликав хворобу - чи то грип, то аденовірус", - сказав Ляшко.

Крім того, заступник міністра охорони здоров'я пояснив вчорашній добовий рекорд коронавіруса - 689 нових хворих. Таке різке зростання пов'язане з тим, що намагалися усунути чергу в дослідженні зразків крові для тестування на COVID-19.

"Ми усували чергу зразків, які були зібрані протягом останніх днів, передавали в інші лабораторії для того, щоб протестувати й не було черги, і потім робилися дослідження "сьогодні на сьогодні" або "сьогодні на завтра", - пояснив санлікар.

Найбільша черга зразків на перевірку, за словами Ляшка, у Києві та Львівській області.

Як ми й писали раніше, зростання випадків коронавірусу пов'язане з тестуванням, адже за останній три дні кількість ПЛР-тестів зросла майже вдвічі.

До речі, український лікар дав тривожний прогноз про те, що влітку в Україні COVID-19 заразяться більше людей.

Також ми писали, коли людина з коронавірусом найбільш заразна, і чому вберегтися не вийде.

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Автор: Светлана Мащенко