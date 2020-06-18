В Минздраве дали простое объяснение резкому скачку коронавируса

Коронавирус в Украине снова установил "рекорд" (фото: РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, почему в Украине с каждым днем увеличивается число новых случаев COVID-19

В Минздраве объяснили резкий рост коронавируса в Украине, из-за чего в страну могут вернуть жесткий карантин. Новый рекорд на 18 июня составляет 829 случаев заражения.

Так, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, такой рост связан с небрежностью украинцев, которые часто неправильно носят защитные маски. Такое заявление Ляшко сделал во время последнего брифинга.

Дело в том, что после запуска пассажироперевозок, в вагонах метро и салонах наземного транспорта очень много людей, жарко, маски снимают, так как дышать в них трудно.

"И снимается маска с носа, а маска на рту - это уже неэффективное средство, это уже есть потенциальный источник инфицирования", - подчеркнул Ляшко.

Рост новых случаев коронавируса начался с 10 июня. Тогда был установлен рекорд с начала эпидемии - 525 случая. 11 июня зафиксировали уже 689 новых заболевших, 12 июня - 683, 13 июня - еще один рекорд - 753 случая, 14 июня - 648, 15 июня - 656, 16 июня - 666, 17 июня - 758, а сегодня, 18 июня, - 829 новых случаев заражения.

В Минздраве говорят, что в некоторых областях могут вернуть жесткий карантин уже с 22 июня, если рост новых случаев не прекратится.

Также там рассказывали, что вторая волна коронавируса придет с еще одной болезнью.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко