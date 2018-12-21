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Митрополит РПЦ виявився агентом КДБ: опубліковано документ

STYLERЖиття    21.12.2018 - 22:52
Митрополит РПЦ виявився агентом КДБ: опубліковано документ
Фото: колаж РБК-Україна

Олександр Кудряшова завербували в ризькому ресторані "Таллін", де він працював барменом

Митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр (у миру Олександр Іванович Кудряшов) виявився працівником Комітету державної безпеки (КДБ) Латвійською РСР і діяв під псевдонімом "Читач". Як повідомляє ресурс Kompromat.lv, він був завербований в 1982 році співробітником 5-го відділу 4-го відділення спецслужби Олександром Іщенком, який і присвоїв своєму агенту таке "друге ім'я".

Також у матеріалі наводяться фото відповідних документів.

Зазначимо, що нещодавно національний архів Латвії обнародовл картотеку агентури КДБ в алфавітному порядку - 10 612 карт. Цей архів в радянський час використовували для підготовки звітності.

5-й відділ був створений у 1967 році для боротьби з "ідеологічними диверсіями".

Як йдеться у матеріалі, саме своєму куратору митрополит Олександр доручив управляти реституційною власністю.

 

Фото: kompromat.lv

Для цього колишній уповноважений у справах релігій при Раді міністрів, екс-підполковник КДБ Олександр Іщенко створив дві комерційні організації - в лютому 1992 року була створена фірма "FONDS PC", та жовтні 1993 року фірма "FONDS-LC".

Митрополит РПЦ виявився агентом КДБ: опубліковано документФото: kompromat.lv

Як зазначається, Кудряшова завербували в ризькому ресторані "Таллін", де він працював барменом.

Митрополит РПЦ виявився агентом КДБ: опубліковано документФото: kompromat.lv

Вже в якості агета КДБ його став активно просувати по кар'єрних сходах Іщенко. У підсумку після смерті митрополита Ризького Леоніда (Полякова), єпископом в Латвію поставили Кудряшова.

У 1996 році Кудряшов від імені Синоду видав організації Олександра Іщенка довіреність № 98, якою уповноважив - "управляти і отримувати дохід з житлових будинків з господарськими будівлями, що знаходяться за адресою: Рига, вул. Пілс, 14, і Мазу Пілс, 11, належать Латвійської Православної церкви".

Як повідомлялося раніше, в СБУ заявили про те, що спецслужби РФ надсилають в Україну своїх агентів під виглядом псевдоцерковников.

Також ми писали, що СБУ викрила і затримала трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни.

Нагадаємо, що німецьке видання Die Welt провело розслідування і з'ясувала, які саме привілеї давало нинішньому президенту РФ Володимиру Путіну посвідчення "німецького аналога" КДБ ("Штазі").

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