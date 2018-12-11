Журналисты нашли выданное Путину секретное удостоверение "Штази"

Фото: коллаж РБК-Украина

Документ обнаружили в архиве отдела кадров управления бывшего Министерства государственной безопасности ГДР в Дрездене

В архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit), более известном как "Штази" (Stasi), был обнаружен документ о выданном Владимиру Путину удостоверении этой спецслужбы. Об этом говорится в материале немецкой газеты Bild.

Отмечается, что документ нашли в архиве отдела кадров дрезденского управления "Штази".

Bild информирует, что о связи Путина со спецслужбой ГДР до сих пор не знали даже в управлении федерального комиссара по отчетам "Штази" (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, BStU).

Фото: twitter.com/BILD

В этом немецкого городе в 1985–1990 годах работал Путин, служивший в КГБ.

В 1989 году его наградили бронзовой медалью "За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР".

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) 10 декабря 2018 г.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Bild предложил обращаться в Службу внешней разведки (СВР), пишет rbc.ru.

"Я могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, КГБ и "Штази" были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", - добавил он.

Нынешний президент РФ в середине 1980-х годов закончил Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки) и был направлен на работу в ГДР.

Как говорится в официальной биографии президента РФ на сайте Кремля, в 1985–1990 годах Путин "проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене", где дослужился до должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника.

Напомним, Министерство государственной безопасности ГДР под руководством Вильгельма Цайссера было создано по образу и подобию советского МГБ 8 февраля 1950 года.

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