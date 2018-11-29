"Путин реально является злом": известный рок-музыкант высказался о президенте РФ

Видео: YouTube/BEST of MMА

Известный американский рок-музыкант Генри Роллинз высказал свое мнение о президенте РФ Владимире Путине и назвал его одним из самых страшных людей на планете. Об этом он рассказал в интервью известному спортивному ведущему Джо Рогану для передачи JRE MMA Show.

Генри Коллинз отметил, что Владимир Путин – один из самых страшных людей на планете и он преступник, который должен сидеть в тюрьме миллионы лет.

"Путин реально является злом. Он пугает, от него веет трупами. Один из самих страшных людей на планете. Он может использовать насилие и с успехом делает это. Анна Политковская, одна из величайших журналисток нашего времени, критиковала Путина и была убита. Таким, как он, вообще нельзя доверять. Путин — это преступник. Он должен быть в тюрьме на миллионы, миллиарды лет. А он у нас настоящий лидер. Очень коварный человек", - рассказал рок-музыкант.

Он добавил, что бывших КГБ-шников не бывает и назвал Владимира Путина манипулятором.

"Бывший КГБ-шник. Бывших КГБ-шников не бывает, они КГБ-шники до конца жизни. И он превосходный манипулятор. Как же с ним можно общаться, если он настоящая акула?" — отметил Роллинз.

Он удивляется, что президент США Дональд Трамп утверждает, что может договориться с президентом РФ.

"Нет, кто-то играет, а кем-то играют", - сказал музыкант.

"Я бы не хотел, чтобы моя страна была похожа на это. Чтобы Америка была как Россия. Экономика в руинах, а зимой некоторым приходится просто выживать", - добавил Генри Роллинз.

Генри Роллинз – американский рок-музыкант, автор песен, директор звукозаписывающего лейбла, артист, публицист, актер, автор книг и телеведущий. Наибольшую известность получил как фронтмен рок-групп Black Flag и Rollins Band. Активный защитник прав человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что певицу Чичерину высмеяли за очередную оду Путину.

А также рассказывали о том, что Владимир Путин отличился очередным сумасбродным заявлением.

Видео: РБК-Украина