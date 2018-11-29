"Путін реально є злом": відомий рок-музикант висловився про президента РФ

Відео: YouTube/BEST of ММА

Відомий американський рок-музикант Генрі Роллінз висловив свою думку про президента РФ Володимира Путіна і назвав його одним із самих страшних людей на планеті. Про це він розповів в інтерв'ю відомому спортивному ведучому Джо Рогану для передачі JRE MMA Show.

Генрі Коллінз відзначив, що Володимир Путін – один із самих страшних людей на планеті і він злочинець, який повинен сидіти у в'язниці мільйони років.

"Путін реально є злом. Він лякає, від нього віє трупами. Один із самих страшних людей на планеті. Він може використовувати насильство і з успіхом робить це. Ганна Політковська, одна з найбільших журналісток нашого часу, критикувала Путіна і була вбита. Таким, як він, взагалі не можна довіряти. Путін — це злочинець. Він повинен бути у в'язниці на мільйони, мільярди років. А він у нас справжній лідер. Дуже підступна людина", - розповів рок-музикант.

Він додав, що колишніх КДБ-шників не буває і назвав Володимира Путіна маніпулятором.

"Колишній КДБ-шник. Колишніх КДБ-шників не буває, вони КДБ-шники до кінця життя. І він чудовий маніпулятор. Як же з ним можна спілкуватися, якщо він справжня акула?" — зазначив Роллінз.

Він дивується, що президент США Дональд Трамп стверджує, що може домовитися з президентом РФ.

"Ні, хтось грає, а кимось грають", - сказав музикант.

"Я б не хотів, щоб моя країна була схожа на це. Щоб Америка була як Росія. Економіка в руїнах, а взимку деяким доводиться просто виживати", - додав Генрі Роллінз.

Генрі Роллінз – американський рок-музикант, автор пісень, директор звукозаписного лейбла, артист, публіцист, актор, автор книг і телеведучий. Найбільшу популярність здобув як фронтмен рок-групи Black Flag і Rollins Band. Активний захисник прав людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що співачку Чичеріну висміяли за чергову оду Путіну.

А також розповідали про те, що Володимир Путін відзначився черговою безглуздою заявою.

Відео: РБК-Україна