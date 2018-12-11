Журналісти знайшли видане Путіну секретне посвідчення "Штазі"

Фото: колаж РБК-Україна

Документ виявили в архіві відділу кадрів управління колишнього Міністерства державної безпеки НДР у Дрездені

В архівах колишнього Міністерства державної безпеки НДР (Ministerium für Staatssicherheit), більш відомого як "Штазі" (Stasi), було виявлено документ про видане Володимиру Путіну посвідченні цієї спецслужби. Про це йдеться в матеріалі німецької газети Bild.

Зазначається, що документ знайшли в архіві відділу кадрів дрезденського управління "Штазі".

Bild інформує, що про зв'язки Путіна зі спецслужбою НДР досі не знали навіть в управлінні федерального комісара по звітах "Штазі" (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, BStU).

Фото: twitter.com/BILD

У цьому німецького місті у 1985-1990 роках працював Путін, який служив у КДБ.

У 1989 році його нагородили бронзовою медаллю "За видатні заслуги перед Національної народної армії НДР".

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) 10 грудня 2018 р.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення Bild запропонував звертатися до Служби зовнішньої розвідки (СЗР), пише rbc.ru.

"Я можу припустити наступне: як відомо, в той час, у часи Радянського Союзу, КДБ та "Штазі" були партнерськими службами, тому, напевно, не можна виключати й такого обміну посвідченнями", - додав він.

Нинішній президент РФ у середині 1980-х років закінчив Червонопрапорний інститут КДБ СРСР (нині Академія зовнішньої розвідки) і був направлений на роботу в НДР.

Як йдеться в офіційній біографії президента РФ на сайті Кремля, у 1985-1990 роках Путін "проходив службу в територіальній разведточке в Дрездені", де дослужився до посади старшого помічника начальника відділу у званні підполковника.

Нагадаємо, Міністерство державної безпеки НДР під керівництвом Вільгельма Цайссера було створено за образом і подобою радянського МДБ 8 лютого 1950 року.

Раніше повідомлялося, що відомий американський рок-музикант Генрі Роллінз висловив свою думку про президента РФ Володимира Путіна і назвав його одним із самих страшних людей на планеті.

Також ми писали про те, що в РФ раніше відзначилися блюзнірством при випуску соняшникової олії "Новачок" з написом "КДБ СРСР".

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін відзначився черговим навіженим заявою - він висловився з приводу введення воєнного стану в Україні і зазначив, що українські політики готові є немовлят на сніданок.