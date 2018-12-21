Митрополит РПЦ оказался агентом КГБ: опубликован документ

Фото: коллаж РБК-Украина

Александр Кудряшова завербовали в рижском ресторане "Таллин", где он работал барменом

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр (в миру Александр Иванович Кудряшов) оказался сотрудником Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР и действовал под псевдонимом "Читатель". Как сообщает ресурс Kompromat.lv, он был завербован в 1982 году сотрудником 5-го отдела 4-го отделения спецслужбы Александром Ищенко, который и присвоил своему агенту данное "второе имя".

Также в материале приводятся фото соответствующих документов.

Отметим, что недавно национальный архив Латвии обнародовл картотеку агентуры КГБ в алфавитном порядке - 10 612 карт. Этот архив в советское время использовали для подготовки отчетности.

5-й отдел был образован в 1967 году для борьбы с "идеологическими диверсиями".

Как говорится в материале, именно своему куратору митрополит Александр поручил управлять реституционной собственностью.

Фото: kompromat.lv

Для этого бывший уполномоченный по делам религий при Совете министров, экс-подполковник КГБ Александр Ищенко создал две коммерческие организации - в феврале 1992 года была создана фирма "FONDS PC", и октябре 1993 года фирма "FONDS-LC".

Фото: kompromat.lv

Отмечается, что Кудряшова завербовали в рижском ресторане "Таллин", где он работал барменом.

Фото: kompromat.lv

Уже в качестве агета КГБ его стал активно продвигать по карьерной лестнице Ищенко. В итоге после кончины митрополита Рижского Леонида (Полякова), епископом в Латвию поставили Кудряшова.

В 1996 году Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность № 98, в которой уполномочил - "управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, находящихся по адресу: Рига, ул. Пилс, 14, и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви".

Как сообщалось ранее, в СБУ заявили о том, что спецслужбы РФ направляют в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников.

Также мы писали, что СБУ разоблачила и задержала трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны.

Напомним, что немецкое издание Die Welt провело расследование и выяснило, какие именно привилегии давало нынешнему президенту РФ Владимиру Путину удостоверение "немецкого аналога" КГБ ("Штази").