Модна битва перших леді: Меланія Трамп затьмарила своїм вбранням (фото)

Фото: Меланія Трамп (instagram.com/flotus)

Меланія Трамп і Бріджит Макрон відвідали банкет після саміту НАТО

11 липня відбулася вечеря для глав держав у рамках саміту НАТО в Музеї мистецтва та історії в парку П'ятдесятиріччя, який відвідали і перші леді Меланія Трамп та Бріджит Макрон разом зі своїми чоловіками.

Всі перші леді ретельно готувалися до майбутнього заходу і намагалися підібрати вражаючі вбрання. Але зіркою вечора стала дружина президента США Меланія Трамп.

Вона з'явилася, тримаючись за руку з Дональдом Трампом, в элегнатній напівпрозорій сукні білого кольору з візерунками від Elie Saab. А ось Бріджит Макрон наділа брючний костюм від Louis Vuitton. На ній були білий жакет і чорні штани. Варто відзначити, що жакет перша леді Франції одягла на голе тіло, що, на думку модних критиків, виглядало недоречно і безглуздо.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меланія Трамп вразила нарядом в День незалежності США. Виглядала перша леді ефектно для неофіційного заходу. Сукня в синьо-білу клітку підкреслила фігуру дружини президента.

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