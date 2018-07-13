Модная битва первых леди: Мелания Трамп затмила своим нарядом (фото)

Фото: Мелания Трамп (instagram.com/flotus)

Мелания Трамп и Бриджит Макрон посетили банкет после саммита НАТО

11 июля состоялся ужин для глав государств в рамках саммита НАТО в Музее искусства и истории в парке Пятидесятилетия, который посетили и первые леди Мелания Трамп и Бриджит Макрон вместе со своими супругами.

Все первые леди тщательно готовились в предстоящему мероприятию и старались подобрать впечатляющий наряд. Но звездой ужина стала супруга президента США Мелания Трамп.

Она появилась, держась за руку с Дональдом Трампом, в элегнатном полупрозрачном платье белого цвета с узорами от Elie Saab. А вот Бриджит Макрон надела брючный костюм от Louis Vuitton. На ней были белый жакет и черные брюки. Стоит отметить, что жакет первая леди Франции предпочла надеть на голое тело, что, по мнению модных критиков, смотрелось неуместно и нелепо.

Фото: Getty Images

Напомним, Мелания Трамп поразила нарядом в День независимости США. Выглядела первая леди эффектно для неофициального мероприятия. Платье в сине-белую клетку подчеркнуло фигуру супруги президента.

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