"Модний дощовик": в мережі висміяли безглуздий образ моделі (фото)

Українці впевнені, що в сукні "немає нічого зайвого"
Користувачів мережі насмішив український показ одягу, в ході якого модель постала перед людьми практично оголена. Відповідне фото було опубліковано на сторінці спільноти "Рагу.лі" Facebook.
"Моду в Україні робити дуже просто – головне взяти якийсь ну дуже впізнаваний (щоб навіть найбільш слабкі розумом зорієнтувалися) культурний код і замаскувати це голою п'ятою точкою", - йдеться в повідомленні.
Фото: скріншот поста (facebook.com/raguli)
У той же час користувачі мережі не обійшли стороною цей вихід моделі, вважаючи, що дівчина демонструє дощовик.
Фото: показ в Україні (facebook.com/raguli)
"до Речі, красиве плаття – нічого зайвого", - сказав користувач Антон Коварский.
"А тепер уявіть цю сукню на тілі 150+ кг ваги", - підкреслив юзер Ярик Кузьменко.
"Ще одне подорожчання комуналки, і так будемо ходити все", - підкреслила користувач Катерина Катрич.
"Модний дощовик", - підкреслила користувач Юлія Козлова.
Фото: скріншот коментарів (facebook.com/raguli)
До речі, в окупованому Криму пройшов конкурс краси та грації", який провели до Міжнародного жіночого дня. Як писав Styler, в ньому взяли участь 15 жіночих команд з різних районів півострова. Вони приміряли образ Йєті з кулеметом, акробати і чорний ангел. Користувачі мережі почали жартувати над заходом.
"Якимось дивним чином пройшов повз мене конкурс краси та грації" в Криму. Я б навіть сказала "Конкурс краси, грації і Єті", - написала автор посту.
В співтоваристві опублікували фотографії з конкурсу, який пройшов в окупованому Криму. Більше всього користувачів спантеличили учасники заходу.
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