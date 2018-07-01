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"Модний дощовик": в мережі висміяли безглуздий образ моделі (фото)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 13:42
Фото: Українські дизайнери закликають бути сміливими і не боятися експериментів (styler.rbc.ua)
Фото: Українські дизайнери закликають бути сміливими і не боятися експериментів (styler.rbc.ua)

Українці впевнені, що в сукні "немає нічого зайвого"

Користувачів мережі насмішив український показ одягу, в ході якого модель постала перед людьми практично оголена. Відповідне фото було опубліковано на сторінці спільноти "Рагу.лі" Facebook.

"Моду в Україні робити дуже просто – головне взяти якийсь ну дуже впізнаваний (щоб навіть найбільш слабкі розумом зорієнтувалися) культурний код і замаскувати це голою п'ятою точкою", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/raguli)

У той же час користувачі мережі не обійшли стороною цей вихід моделі, вважаючи, що дівчина демонструє дощовик.

Фото: показ в Україні (facebook.com/raguli)

"до Речі, красиве плаття – нічого зайвого", - сказав користувач Антон Коварский.

"А тепер уявіть цю сукню на тілі 150+ кг ваги", - підкреслив юзер Ярик Кузьменко.

"Ще одне подорожчання комуналки, і так будемо ходити все", - підкреслила користувач Катерина Катрич.

"Модний дощовик", - підкреслила користувач Юлія Козлова.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/raguli)

До речі, в окупованому Криму пройшов конкурс краси та грації", який провели до Міжнародного жіночого дня. Як писав Styler, в ньому взяли участь 15 жіночих команд з різних районів півострова. Вони приміряли образ Йєті з кулеметом, акробати і чорний ангел. Користувачі мережі почали жартувати над заходом.

"Якимось дивним чином пройшов повз мене конкурс краси та грації" в Криму. Я б навіть сказала "Конкурс краси, грації і Єті", - написала автор посту.

В співтоваристві опублікували фотографії з конкурсу, який пройшов в окупованому Криму. Більше всього користувачів спантеличили учасники заходу.

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Теги: мода, модель, платье, украинцы
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