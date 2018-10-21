"Мокрий сніг, холод і сильний вітер": синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Весь тиждень буде неприємна осіння погода, але до вихідних потеплішає

Народний синоптик Наталка Діденко на Facebook розповіла про настання повноцінної осені зі снігом, холодом і сильним вітром в Україні наступного тижня.

"Щоб не розганяти паніку, відразу - подробиці і уточнення", - заспокоїла користувачів синоптик.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

З початку нового тижня, як і передбачалося, похолодання посилиться спочатку до +9...+15 градусів і поступово в середині тижня похолоднішає ще до +7...+12 градусів Цельсія.

Ночі будуть вже реально холодними з температурою повітря +4...+10 градусів, а пізніше +1...+5 градусів, а іноді, як стверджує Діденко, похолодає і "до невеликих мінусів".

Очікується збільшення хмарної погоди і опадів.

Найскладнішими погодні умови в Україні будуть у середу і четвер.

"Будуть йти дощі, вітер посилиться до штормових значень, температура повітря буде нижчою, вдень в межах +6 +10 градусів, на півдні та сході до +12 +15 градусів", - зазначила народний синоптик.

В результаті діяльності циклону з півночі і його атмосферних фронтів в поєднанні з низькою температурою повітря 24-25 жовтня у західних областях, у північній частині та на Вінниччині місцями можливий мокрий сніг із сильним вітром.

"Зверніть увагу на прогноз!", - підкреслила Наталка Діденко

У понеділок погода буде відносно стабільною без дощів, за винятком Донецької і Луганської області.

Температура повітря завтра сягне +9... +14 градусів, на півдні до +17 градусів.

У Києві понеділок опадів не буде, вдень близько +11 градусів.

У вівторок похолодає, буде хмарно і можливий невеликий дощ.

У середу і четвер киян чекає несприятлива погода: дощі, сильний вітер, подальше похолодання і навіть істотне похолодання до +1...+4 градусів. Є ймовірність мокрого снігу.

На завершення цієї невтішної синоптичної інформації Діденко додала ложку синоптичного оптимізму".

У наступні вихідні погода в Україні стабілізується, "з'явиться сонце і потеплішає.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше Наталка Діденко розповіла про погоду в неділю.

Також ми писали, що завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку. Також фахівець дала прогноз на весну і літо 2019 року.

Відео: (video.rbc.ua)