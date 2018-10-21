"Можно смело беспокоить коммунальщиков": синоптик рассказала о погоде в воскресенье

Коллаж (РБК-Украина)

С сегодняшнего дня повсеместно в Украине начнется настоящая осень

В воскресенье, 21 октября, украинское бабье лето окончательно попрощается с нами, его сменит настоящая холодная осень с дождями. А еще повсеместно ожидаются кратковременные осадки. Об это рассказала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook на своей страничке.

"Дождь, особенно недалеко от Карпат, штука нужная, потому увлажняющий и грибной, а вот будущее похолодание в условиях профессионального коммунального склероза – такое себе", - подчеркнула в сообщении синоптик.

Иллюстративное фото: осень (pixabay.com)

Согласно ее прогнозу, существенно похолодает уже сегодня. Температура опустится до +8, максимум до +14 градусов.

Тепло еще немножко задержится на Юге и Востоке. Там столбики термометров все еще будут радовать украинцев отметками температурных показателей в +15…+20 градусов.

"Однако и оттуда постепенно теплый воздух будет вытесняться новой, свежей холодной воздушной массой", - добавила Диденко.

Дожди в воскресенье пройдут в западных регионах, местами на севере и в Луганской и Донецкой областях.

По словам Наталки Диденко, следующая неделя уже будет холодной, а поэтому можно смело беспокоить коммунальщиков.

"Потому что в квартирах будет крайне некомфортно без отопления", - написала синоптик.

В воскресенье в Киеве небо будет затянуто облаками, есть вероятность небольшого дождя, однако ничего существенного. И также будет прохладно.

На выходных в столице максимально + 13 + 15 градусов.

"На следующей неделе похолодание усилится. Особенно в квартирах. Не перемерзайте, будьте внимательны с приборами дополнительного обогрева!", - резюмировала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики Укргидрометцентра, в том числе, дали прогноз погоды на 21 октября.

Также мы писали, что заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой. Также специалист дала прогноз на весну и лето 2019 года.

Видео: (video.rbc.ua)